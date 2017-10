U2 consiente a fans mexicanos

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniela tuvo que abandonar su casa -cerca de Reforma- porque está en riesgo tras el temblor del 19 de septiembre. Ahí se quedaron todas sus cosas, incluso sus posters y boletos para ver a U2.

Sin dinero y sin boletos, decidió llegar al hotel Four Seasons -donde se hospeda U2- para ver a Bono y con suerte conseguir un autógrafo; curiosamente se llevó una grata sorpresa.

"Salió el encargado de seguridad de Bono llamado Bryan y le expliqué mi historia, que me vi afectada y que también fui voluntaria tras el temblor porque soy doctora pero me llevé la sorpresa de que me dieron un boleto para el concierto de esta noche (ayer)", dijo.

Este no ha sido el único detalle que el staff de U2 ha tenido con los fans afuera del hotel.

"Estuve anoche (el lunes) hasta las tres de la mañana y desde ayer (el lunes) me quedé impresionada, sabía que Bono era muy noble y lo comprobé, estuvimos aquí ocho personas hasta muy tarde y nos trajeron de cenar café y sándwiches".

Daniela no fue la única persona que obtuvo su boleto, también Daniel Arenas, un empleado del metro que contó que no pudo comprar su entrada por falta de dinero y que su papá era muy fan de Bono, gusto que transmitió a su hijo.

Ambos disfrutaron del concierto anoche y Daniela también celebró por adelantado su cumpleaños. Por otro lado, Bryan les pidió que no esperaran más porque debido a problemas de salud, Bono no podrá salir.

"Dicen que tiene un poco lastimada la garganta ayer que regresaron del soundcheck nos dijo que lo creía que saliera precisamente porque hoy van a grabar el concierto".

Por otra parte, se supo que U2 aprovechará los conciertos de su gira Joshua Tree en la Ciudad de México para apoyar a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre.

La promotora OCESA anunció el lunes por la noche que la banda realizará una donación proveniente de sus conciertos en el Foro Sol de la capital mexicana junto con la Organización Mexicana de Respuesta a Emergencias CADENA para financiar refugios para 16 mil personas afectadas por el reciente terremoto en México.

El día del sismo, en su concierto en Phoenix, Arizona, U2 mandó un mensaje de apoyo a México, donde la banda tiene una enorme cantidad de seguidores.

"No se rindan México. ¡Viva México!", cantó Bono, y agregó: "Nuestras oraciones están con la Ciudad de México esta noche".

El universal

Regalo. Daniela González, quien perdió su casa en el sismo, fue sorprendida con un boleto para el show de anoche deU2.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...