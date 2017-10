'No tengo amistad con autoridades o políticos'

ESPERANZA SOTO ALONSO QUIERE SER FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA

Esperanza Soto Alonso quiere ser fiscal general del estado de Coahuila porque asegura que no cuenta con ningún compromiso o amistad con autoridades o figuras políticas, por lo que no se sentiría presionada para emitir algún señalamiento en contra de los responsables de algún ilícito.

Considera que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales que deben mejorar en el estado, pues la opacidad ha derivado en desconfianza de la ciudadanía.

Soto está entre los seis laguneros que aspiran al cargo. Es doctora en Derecho Penal y Procesal Penal Oral, y actualmente se desempeña como Oficial administrativo adscrita a la Delegación Coahuila del Instituto Federal de la Defensoría Pública.

→ ¿Por qué quiere ser fiscal general del estado?

Yo quisiera ser fiscal porque no tengo ningún nexo, ningún compromiso, ninguna amistad con nadie, para poderme sentir presionada al momento de emitir algún señalamiento o juicio en contra de las personas que resultaran responsables de algún ilícito. Primeramente, esa es mi responsabilidad, también como ciudadana, buscar siempre la tranquilidad, el bienestar, la seguridad, de todo el estado.

→ ¿Cuáles pendientes observa?

Pendientes no deberían de existir, más bien la situación es seguir trabajando, en materia de transparencia hay que dar a conocer los resultados, los avances, las metas, sobre todo buscar que la ciudadanía se sienta en confianza, que sus autoridades sean transparentes, el mayor reto que se tiene como Fiscalía es poder avanzar en la transparencia y la rendición de cuentas.

→ ¿Cómo ve la situación del estado en materia de corrupción?

Con la creación de la Fiscalía Anticorrupción se esperan resultados adecuados y en base principalmente a la transparencia y la rendición de cuentas. De obtener la titularidad de la Fiscalía, los servidores públicos deberán demostrar que en realidad están cumpliendo con su trabajo, que no se esconda ninguna información y, sobre todo, que en materia de corrupción se puedan aplicar las medidas que la Ley indica.

→ ¿Cuál sería su opinión en relación a la deuda?

Se han vertido diversas opiniones al respecto, pero no se puede emitir una opinión certera hasta no conocer exactamente el asunto, el expediente a fondo, esto se tiene que trabajar y si hay una cuestión que se tenga que resolver se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar quién esté involucrado, ese es un reto para la persona que llegue a ocupar la titularidad de la Fiscalía, que la ciudadanía no se quede con la desconfianza de que ahí va a existir una opacidad, sino que ese asunto va a tener que resolverse a fondo, sin importar las personas que estén involucradas.

→ ¿Los puntos principales de su plan de trabajo?

El combate a la corrupción es uno de los temas principales que cualquier persona que aspire a la titularidad debe de abordar y no dejar de lado, también la equidad de género, que exista la apertura para que las mujeres puedan tener esa aspiración a obtener los cargos públicos de importancia, y sobre todo, que se de la oportunidad, no solamente a los abogados por su trayectoria o experiencia en años, sino en base a su capacitación, que en todos los niveles de puestos, dentro de las instituciones, es fundamental. Yo siempre he apostado mucho por la capacitación, por la instrucción, porque nos hemos enfrentado a que, en materia de carrera, el Poder Judicial ha tenido capacitación desde el año 2008, siendo que la carrera ministerial no ha tenido ese mismo avance, es importante que las fiscalías reciban esa misma capacitación, que la Policía pueda ser científica, que no solamente se le equipe de material, sino también de conocimiento, que no realicen el trabajo por inercia, sino de manera razonada.

La posibilidad es para todos, yo considero que, si bien es cierto que se manejan algunos nombres y que hay candidatos fuertes para algunos sectores como la Iniciativa Privada o el político, todos los que estamos postulando tenemos la misma posibilidad porque hay diferentes intereses. En mí, está el interés de que haya una nueva cara en la Fiscalía, sobre todo en el ámbito de la participación de la mujer, que se de esa apertura, somos tres mujeres que estamos en la contienda, pero la moneda está en el aire, el Ejecutivo mandará la terna final para que el Congreso la pueda evaluar. En caso de ocupar la titularidad, mi compromiso sería trabajar con esmero, con diligencia, con valores éticos, con sentido humano, para poder dar a la ciudadanía la confianza que necesitan en sus instituciones.

Perfil ¿Quién es Esperanza Soto Alonso? ¿Quién es Esperanza Soto Alonso? ⇒ Doctora en Derecho Penal y Procesal Penal Oral. ⇒ Es Oficial administrativo adscrita a la Delegación Coahuila del Instituto Federal de la Defensoría Pública. ⇒ Cursa una maestría en Derechos Humanos. ⇒ Docente en la Universidad Autónoma de La Laguna. ⇒ Ha publicado en la Revista del Instituto Federal de la Defensoría Pública.

Promesas. Esperanza Soto Alonso se compromete a trabajar con esmero, diligencia, valores éticos y sentido humano, para ocupar el cargo.

