Realizarán jornada de cirugías para mujeres con cáncer

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

Con la colaboración de cinco oncólogos de La Laguna, la asociación civil Mujeres Salvando Mujeres desarrollará una jornada de cirugías en donde se atenderán a 12 pacientes diagnosticadas con cáncer de mama.

La jornada se desarrollará el 13 y 14 de octubre, como parte de la conmemoración del Mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.

Los y las especialistas que participarán son: Jorge Antonio Pérez, Juan Antonio Martínez, Eduardo Palacios, Irene López y Yazmín Rivas.

Yolanda Jaramillo, presidenta de la asociación civil, explicó que las 12 pacientes fueron detectadas con las jornadas de mastografía que realiza Mujeres Salvando Mujeres y que en 2016 de los 1,000 estudios, 20 resultaron positivos.

Sin embargo, 12 de ellas no contaban con servicios de salud, por lo que para apoyarlas organizaron este programa que será completamente gratuito

La doctora dice que afortunadamente 17 de estos 20 casos se detectaron en etapas tempranas.

“Si yo voy y me hago una mastografía y me encuentran algo, qué bueno porque en ese momento la cirugía me cura al cien por ciento. Hay que ir a hacerse la mastografía y luego ser tratada correctamente por los expertos en cáncer que son los oncólogos”, dice.

Para recaudar fondos, la asociación civil organiza distintos eventos a los que invita a la ciudadanía a participar.

El primero será una carrera 3K y 5K, que partirá del Hotel Misión a las 8 de la mañana, el 15 de Octubre. Lo recaudado será destinado a la adquisición de prótesis mamarias.

El 18 de octubre, a las 4 de la tarde, se desarrollará un Bingo, en las instalaciones del expo Center Laguna con el que se pretende recaudar fondos para los insumos que se necesitarán en las cirugías.

En este mismo lugar, pero los días: 20, 21 y 22 de este mes, se realizará un bazar cuyos ingresos serán destinados a la organización de talleres con las mujeres que padecen esta enfermedad, a fin de lograr una actividad que les ayude a generar ingresos. Mayores informes en el 7188264.





Yolanda Jaramillo, presidenta de la asociación civil, explicó que las 12 pacientes fueron detectadas con las jornadas de mastografía que realiza Mujeres Salvando Mujeres y que en 2016 de los 1,000 estudios, 20 resultaron positivos. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Etiquetas: cancer de mama

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...