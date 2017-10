Litigio con Simas no ha terminado: Ecoagua

TORREÓN, COAH.-

Representante de la empresa dice que llevará años su término final

Luego de alrededor de dos años y medio de que el Simas sacó a Ecoagua de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Torreón (PTAR) por incumplimiento de contrato y le canceló anticipadamente la concesión que se vencería hasta el 2021, la empresa dio a conocer su postura oficial.

En una conferencia de prensa encabezada por Alberto García, quien se presentó como representante de Ecoagua y dijo no estar autorizado para contestar preguntas de los medios de comunicación, comentó que “la empresa desde abril de 2015 ya quería entregarle la planta al Simas”. Aseguró que el litigio aún no se ha terminado y que están dispuestos a llegar hasta una corte internacional.

Señaló que en todo este tiempo que el Simas se ha hecho cargo de la operación de la PTAR, ha incumplido con la calidad del agua, porque de acuerdo con un muestreo de fecha 26 de septiembre de este año, tiene una enorme cantidad de coliformes fecales de 110,000 puntos, cuando la norma oficial son 1,000.

Explicó que “las acciones tomadas por el Simas con su litigio han sido perjudiciales para el erario, con gastos innecesarios. Esto ha retrasado el no contar con una planta moderna y un parque ecológico”.

“El abuso de autoridad y el no respeto de las instituciones locales, merma la inversión privada en la zona, ya que no da seguridad al inversionista. El litigio no tiene sentido de ser y llevará años para su término final”, manifestó.

El representante de la empresa que durante más de 12 años operó la Planta Tratadora se negó a responder a las preguntas de los medios que habían sido convocados por la empresa.

“Todas las preguntas las pueden plantear por correo para que se las contesten”, dijo. Sólo entregaron un comunicado oficial.

Alberto García. representante de Ecoagua, dio la postura de la empresa ante el litigio con Simas. (FERNANDO COMPEÁN)

