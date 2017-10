Es temporada de favoritas al Oscar

CIUDAD DE MÉXICO.-

El otoño reúne a las cintas con más posibilidades: de ¡Madre! (de Darren Aronofsky) a The shape of water (de Guillermo del Toro)

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

El otoño es climatológicamente la época del año en que las hojas caen, el viento sopla y la tierra se prepara para recibir al invierno. Pero para la industria cinematográfica es una de las estaciones más importantes.

En ella se estrenan las películas que competirán por el Oscar el siguiente año, iniciando así su carrera por el galardón.

Esta vez la contienda por el premio de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas comenzó con el estreno, la semana pasada, de ¡Madre!, reciente cinta de Darren Aronofsky que, a pesar de haber tenido críticas mixtas y dividir a la audiencia entre quienes la aman y la odian, se vaticina que será la que le dé a Jennifer Lawrence su cuarta nominación al Oscar.

A diferencia de hace décadas, desde hace unos años las películas que competirán por algunos premios se han estrenado en México antes de la ceremonia, que ahora se realizará en febrero de 2018. Así, los mexicanos podrán ver películas que se perfilan como las favoritas y en donde destacan The batle of sexes, Darkest hour, Shape of water y Lady Bird.

Una de las más esperadas y que también tiene grandes posibilidades de alzarse con más de un premio es Shape of water, de Guillermo del Toro, que ganó en el festival de Venecia como Mejor Largometraje.

Durante años, con algunas excepciones, la mayoría de las películas nominadas para las estatuas de los Oscar son dramas y biografías, generalmente en el género histórico o enfocándose en algún aspecto de la industria del cine.

¿Cómo es que aun faltando meses para el Oscar ya se habla de posibles nominados?

La respuesta está en los festivales otoñales. En concreto tres que se consideran indispensables para cualquier filme que desee competir por un Academy Award: el Festival de Cine de Venecia, el Festival de Cine de Telluride y el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

Son en estos tres donde los futuros nominados a los Oscar son vistos por primera vez y comienzan a generar impresiones entre la crítica y los miembros de la Academia.

En los últimos años, Venecia, Telluride y TIFF presentaron temas como 12 Years a slave, Spotlight, Room, Lion, La la land y Moonlight, siendo parte de al menos uno de los festivales de cine mencionados.

Haciendo un recuento de lo que pasó en los tres festivales durante este año, los primeros posibles nominados ya han sido revelados, al menos en la principales categorías.

Esto no siempre quiere decir que no haya sorpresas con algunas nominaciones a filmes que no figuraron en ninguno de los mencionados encuentros fílmicos. Tal es el caso este año de largometrajes como Get out o Dunkirk, que se estrenaron hace algunos meses, o la nueva cinta de Steven Spielberg, The post, que tienen grandes oportunidades en las principales categorías.

Por lo pronto, una de las nominaciones más importantes, la de Actor, parece que tendrá como contendientes a Gary Oldman por su interpretación de Winston Churchill en The darkest hour, filme sobre la batalla del primer ministro británico contra los nazis.

Junto con él quizá compitan Timothee Chalamet por Call me by your name y James Franco por The disaster artist.

La categoría de Actriz parece reñida al hablarse de nombres como Emma Stone por su interpretación de Billie Jean King en The battle of sexes, Jessica Chastain por el filme de Aaron Sorkin, Molly´s game, Saorise Ronan también por Lady Bird y Margot Robbie por dar vida a la patinadora sobre hielo Tonya Harding en el filme I, Tonya.

Las favoritas parecen ser Sally Hawkins quien da vida a una conserje muda en The shape of water y Frances McDormand en Three Billboards Outside Ebbing, quien interpreta a una madre buscando justicia.

Compitiendo por Actriz de Reparto, las contendientes podrían ser Allison Janney para el biopic de Tonya Harding I, Tonya y Laurie Metcalf por la comedia Lady Bird. Junto a ellas se menciona a la veterana Octavia Spencer por Shape of water. La sorpresa sería Hong Chau por Downsizing, con Matt Damon.

Como Actor, está Sam Rockwell por la comedia Three Billboards. En esta categoría también se menciona a Willem DaFoe, quien interpreta al dueño de un hotel en The Florida project. Michael Shannon es otro de los favoritos por su papel en The Shape of Water, así como Armie Hammer y Michael Stuhlbarg, ambos por Call me by your name.

La categoría más importante, la de Película, hasta ahora parece que tendrá de contendientes a Shape of water, Three Billboards, Call me by your name, Darkest hour, The Florida project, Lady Bird, Battle of sexes, todas estrenadas en festivales.

Quizá la única excepción sea Dunkirk, que se postula como favorita de la categoría y que no llegó a ningún festival, pues se estrenó a las salas de cine en julio pasado.

Cine que trae el viento de otoño

Filmes que esperan su estreno:

-Call me by your name. Historia de amor gay entre un joven de 17 años y otro de 24 en la Riviera italiana.

-Lady Bird. Narra el último año de colegio de una joven con madre sobreprotectora.

-Molly's game. Biopic sobre Molly Bloom, quien se hizo rica gracias al mundo del póker.

-Three Billboards. Una mujer lucha contra la policía local tras el asesinato de su hija.

-The Florida project. Una niña vive sus vacaciones, mientras los adultos lidian con problemas de una sociedad decadente.

-Battle of sexes. Sobre el partido de los tenistas Billie Jean King y Bobby Rigg.

-Darkest hour. Narra el pasaje histórico sobre la batalla de Winston Churchill contra de los nazis.

-I, Tonya. Biopic de la patinadora sobre hielo Tonya Harding.







Etiquetas: oscar

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...