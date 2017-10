Lolita y Sergio se enfrentan

AGENCIAS

Ciudad de méxico.- Lolita Cortés y Sergio Goyri fueron el centro de la polémica durante la semifinal de Bailando por un sueño, pues entraron en una discusión por la participación del actor.

Resulta que el tema elegido para la pareja fue el tema Torero, de Chayanne; al terminar su rutina, la invitada de ese día, Lolita Cortés, dijo que esperaba "algo más" al escuchar una canción con tanta energía y no lo que vio.

La cantante y actriz también criticó el vestuario y la falta de energía, pero el asunto no se quedó ahí; Sergio Goyri, evidentemente molesto, aclaró que él iba a pasar un buen rato y dejó ver que no era bailarín, además de soltar que él ya había cumplido el sueño de su participante. Más adelante externó su molestia a la prensa ahí reunida porque Lolita lo criticó.

"Yo soy incapaz de criticar a alguien, decirle: usted se ve horrible señora, o mire qué peinado tiene y qué tatuajes tan horribles y qué vestido tan feo. Jamás le podría decir eso a una señora, la señora se metió personalmente conmigo y yo le contesté".

En cuanto a haber logrado el sueño de su pareja de baile, explicó:

"Yo no lo quería decir, pero la señora me sacó el tapón, yo no tenía por qué haber dicho nada, pero me está diciendo que no me vengo a partir el alma por un sueño, que me vengo a divertir y no, tengo esguinzado el hombro, la espalda, ensayamos cinco o seis horas diariamente, hay un esfuerzo que la señora no ve; ella dice que en sus comedias musicales que han tenido muchísimo éxito todas, por eso está en Broadway".

Lolita mantuvo su postura: los concursantes tienen que darlo todo para lograr el sueño de alguien.

"Llego yo a una semifinal y digo: vamos a ver, pero ¿vamos a ver qué? hay errores, me han comentado que muchos de ellos se han superado y en otros momentos también les he comentado que nadie los trajo a la fuerza, esa manera de excusarse todo el tiempo de 'yo no soy bailarín', ah bueno, esto se los digo a todos esos actores nuevos que están empezando y chicos que quieran hacer esta carrera, por favor, hagan todo: canten, bailen, actúen, prepárense porque nunca saben cuándo lo van a necesitar".

Goyri confesó que este tipo de formatos no son lo suyo.

Las parejas expulsadas de la noche fueron las de Nora Salinas y Sergio Goyri. La actriz tuvo un accidente en el escenario (se cayó) y también fue criticada por los jueces. Al final dijo que sintió que hubo preferencia por los hombres en el concurso.

