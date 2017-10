No es fácil ser un Bichir en EU

AGENCIAS

Ciudad de méxico.- Discreto, pero con paso firme, es como Bruno Bichir se abre paso en el mercado anglosajón, una muestra de ello es su participación en la nueva serie de AXN, Absentia, que se estrenará en marzo, y lo mejor de esto, es que es un proyecto al que logró entrar por mérito propio, no por ser el hermano de un nominado al Oscar.

"Cuando he trabajado allá nadie me ha dicho: 'oye tu hermano'. Demian tiene su equipo de trabajo, me conocen, nos hemos encontrado y saludado, pero no me están buscando, no les intereso, no es que él llegó y me abrió la puerta, no vamos en paquete.

"Me dicen, cuando descubren que somos hermanos, que admiran y respetan el trabajo de Demian, pero eso no ha influido en mi siguiente trabajo", cuenta el actor.

El también director es sincero: sí tiene la mirada puesta en Hollywood, igual que, dice, todos sus colegas, pero ha tenido que declinar proyectos por obras de teatro que da en México.

"Creo que todos lo están buscando, no por la vida que promete ese mundo de espejitos, sino por las oportunidades de trabajo. De repente audiciono menos y tengo más trabajo, personajes más interesantes o proyectos más sustanciosos fuera de mi país, entonces voy a donde me llamen, donde me quieran".

Bruno lleva ya dos proyectos en Estados Unidos: The bridge, serie en la cual compartió créditos con Demian (pero aseguró que su hermano no tuvo que ver para que él interpretara a uno de los villanos), y Narcos, de Netflix. Para Absentia explicó que audicionó a través de un video para dos personajes, pero fue como mero trámite porque ya tenían muy claro que lo querían para uno.

"Comparto la sorpresa de que ya conocían mi trabajo, estaban felices de que estuviera en el reparto, tanto mis compañeros actores como los productores, pero el trámite del video era para ver cómo resolvía el personaje, pero son muy respetuosos de la creatividad ajena".

Absentia es una historia donde una agente del FBI, encargada de perseguir a asesinos seriales, desaparece durante seis años. Cuando vuelve a su vida, tratará de atar los cabos del por qué estuvo en esa situación.

"Mi personaje es su psiquiatra, que bajo terapia intenta que recupere la memoria. No es protagonista, pero es lindo porque es difícil que existan este tipo de personajes para los actores latinos, porque cualquiera pensaría que los papeles a los que podríamos aspirar fuera de nuestro país, es el de delincuente o afanadores".

Bruno explicó que su personaje es un profesional muy sagaz; aparecerá en cinco de 10 ó 13 episodios que tendrá Absentia, porque debido a que se grabó toda la serie de corrido (como si fuera una película), el actor no sabe exactamente cuántos capítulos quedaron en la edición final.

"Mis escenas son muy gratificantes para un actor, mis compañeros de trabajo son espléndidos actores. Con quien tuve la mayor cantidad de escenas es con la protagonista Stana Kati?, que es una diosa encarnada, una mujer inteligente y preparada, pero gran compañera sobre todo, eso ayudó a que hubiera buena química en escena".

