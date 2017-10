Cataluña declara triunfo del 'sí', España desconoce

UN TOTAL DE DOS MILLONES 20 MIL 144 PERSONAS ESTÁN A FAVOR DE LA INDEPENDENCIA CATALANA

El "Sí" a la independencia ganó ayer en el referéndum de Cataluña (noreste de España) con un total de dos millones 20 mil 144 votos (90.09 por ciento), pero el gobierno español niega la validez de la consulta.

El portavoz del gobierno catalán, Jordi Trull, informó en una rueda de prensa que tras la consulta se contabilizaron dos millones 962 mil 424 papeletas, y que el "No" recibió 176 mil 566 votos (un 7.87 por ciento), los votos en blanco 45 mil 585 (2.03 por ciento).

Los votos nulos 20 mil 129 (un 0.89 por ciento) y los colegios cerrados por la policía fueron unos 400 (del total de dos ml 315 que manejaba el gobierno catalán), mientras que unas 700 mil personas no pudieron votar.

Antes de conocerse los resultados, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, abrió la puerta a la declaración unilateral de independencia, al anunciar que con el referéndum los catalanes "han ganado su derecho a tener un Estado independiente que se constituya en forma de república".

Sostuvo que en los próximos días trasladará al Parlamento de Cataluña los resultados de la misma para que actúe de acuerdo con lo previsto en la Ley de Referéndum.

La consulta no es reconocida por el Estado español, cuyo Tribunal Constitucional declaró anticonstitucional, mientras que la Fiscalía mantiene procedimientos contra los dirigentes catalanes por impulsar una consulta considerada ilegal.

Además, se realizó con un censo telemático que los cuerpos de seguridad a instancias de la Fiscalía fue bloqueando y la Generalitat reabría hasta que se consiguió una forma que no fuera cortada.

Tras la apertura de los centros de votación la policía española y la guardia civil acudieron a un determinado número de colegios donde estaban instalados y se dieron cargas policiales cuando ciudadanos trataban de impedir el cierre y la incautación del material de la consulta.

El gobierno de Cataluña estima en 844 personas heridas y de ellos varios son agentes de los cuerpos de seguridad, que al igual que el resto han recibido algún tipo de atención médica.

En tanto, ciudadanos de Cataluña rechazaron la violencia de los cuerpos de seguridad, y explicaron a Notimex que los choques vividos en algunos colegios electorales que acabó con numerosas personas heridas "muestra la respuesta de un Estado al deseo de un pueblo por votar, expresar que quiere decidir su futuro".

Autoridades avanzan por independencia

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat catalana, aseguró que, tras la celebración del referéndum y la victoria arrolladora del "sí" a la independencia, esta semana dará los pasos necesarios para declarar una república catalana.

"El Govern que presido trasladará en los próximos días al Parlamento de Cataluña, sede y expresión de la soberanía de nuestro pueblo, los resultados de la jornada de hoy para que actúe de acuerdo con aquello previsto en la Ley de Referéndum", declaró Puigdemont en una comparecencia televisada. Sin citarlo expresamente, lo previsto por dicha ley es activar el proceso de secesión de España tras una victoria de esta opción en el referéndum.

Hasta dónde llegará el presidente catalán es una incógnita, pero todos los actores políticos españoles ya daban por asumida la victoria del "sí" en la consulta, puesto que los ciudadanos que apoyan continuar en España siempre se postularon mayoritariamente por no participar en la votación. Una prueba es que estos días no hubo campaña por el "no", y sólo la escalada de acciones judiciales contra Cataluña ha invitado a los partidarios de esta opción a acercarse a las urnas para apoyar a las instituciones autonómicas.

El gran objetivo de los organizadores de la consulta del domingo estaba en alcanzar una cifra alta de participación que apoyara el discurso de que los catalanes desean expresarse sobre su relación con el resto de España. Habían sido convocados a las urnas 5.3 millones de catalanes, y el referente de éxito eran los 2.3 millones de catalanes que votaron en 2014 en una anterior consulta no vinculante sobre el mismo tema.

Ayer domingo alcanzaron 2.2 millones, pero las autoridades precisaron que 400 colegios electorales fueron cerrados, precintados o intervenidos por miembros de la Policía Nacional.

Hasta la noche del domingo era una incógnita qué haría Puigdemont.

Junto a la posibilidad de una declaración unilateral de independencia, las otras dos salidas más comentadas eran la convocatoria de unas elecciones autonómicas para capitalizar en votos la movilización social y plantarse con más fuerza ante el gobierno central, o un escenario de huelga general desde este martes que defienden el partido radical CUP y varias asociaciones civiles.

La noche del domingo, el vicepresidente del gobierno, Oriol Junqueras, precisó que Cataluña "se ha ganado el derecho de ser una nueva república, si así lo decide el Parlamento".

Choque. Miembros de la guardia nacional de España se enfrentaron a las participantes en el referéndum de Cataluña.

