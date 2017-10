Pánico en Las Vegas por balacera

Ráfagas de fusiles automáticos en el festival de música "Route 91. Harvest" de Las Vegas desataron esta noche el pánico y la Policía ha pedido a los asistentes que abandonen la zona. Al menos dos personas resultaron muertas y otras 24 heridas, reportaron fuentes médicas citadas por los medios locales.

"Estamos investigando informes de un tirador activo cerca de Mandalay Bay Casino. Pedimos a todos que por favor dejen el área ", dijo la Policía Metropolitana de Las Vegas en su cuenta de Twitter.

Las Vegas Review Journal informó de que las comunicaciones policiales en el lugar escuchadas mediante escáner hablan de múltiples heridos o muertos y de al menos dos tiradores con fusiles automáticos.

Numerosas ambulancias y vehículos policiales llegaron al lugar y las víctimas fueron trasladadas al University Medical Center y el Sunrise Hospital Medical Center.

Las carreteras y accesos en la zona han sido cerradas y el perímetro ha sido acordonado mientras un reportero en el lugar ha informado de que las personas que asistían al concierto buscaron refugio en uno de los hoteles cercanos, entre los que está el Mandalay Casino.

Varios usuarios compartieron el momento en donde se escucharon las detonaciones:

Las Vegas hospital says at least 2 dead, 24 injured (12 in critical condition.) #MandalayBay shooting pic.twitter.com/7UxHJjygai