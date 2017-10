Prometen estar siempre con los Laguneros

TORREÓN, COAH.-

Anoche, a cada lagunero que acudió al Coliseo Centenario, los integrantes de La Oreja de Van Gogh le susurraron al oído, “Estoy contigo, estoy junto a ti”.

Por segunda ocasión, los artistas conquistaron a la Comarca Lagunera. Esta vez, lo hicieron con su gira Planeta imaginario que ha tenido un gran poder de convocatoria en ciudades del extranjero y de México, en Torreón no podía ser la excepción.

Directamente de San Sebastián, España; una pintoresca ciudad de arquitectura impresionante y un mar algo helado; Leire Martínez, Pablo Benegas, Haritz Garde, Álvaro Fuentes y Xabi San Martín arribaron a Torreón con gran emoción, tal y como lo había anunciado Garde en una pasada entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

“Nos da gusto que Torreón sea de las primeras ciudades que visitaremos, queremos repetir lo que vivimos con los laguneros en mayo de 2014. Recuerdo que nunca antes habíamos estado en Torreón y cuando fuimos nos recibieron de una manera impresionante, por lo que al preparar esta nueva gira no dudamos en que teníamos que retornar a la Comarca”, dijo Haritz.

La agrupación, que lleva más de 20 años de trayectoria, emocionó a tres mil 611 asistentes (cifra oficial) con sus metáforas sublimes incluidas en sus historias -Como el grupo llama a sus canciones- llenas de amor, desamor, vivencias personas y temáticas que han marcado el mundo como el atentado terrorista que cimbró a la Madre Patria el 11 de marzo de 2004.

A las 19:00 horas el Coliseo abrió sus puertas; poco a poco llegaban los fanáticos del quinteto como Romualdo Sánchez, quien dijo a este diario que le fascinan los artistas españoles desde que se dieron a conocer en la República Mexicana en el año 2000 con su disco El viaje de Copperpot.

“Me encanta La Oreja de Van Gogh. Tanto en su etapa con Amaia como con Leire.

Hay grupos que al cambiar de vocalistas pierden su esencia, afortunadamente esto no ocurrió con La Oreja y, pues aquí estamos”, comentó Sánchez.

Leire, Pablo, Haritz, Xabi y Álvaro irrumpieron en el escenario a las 21:30 horas. La euforia se desató en ese instante, ya que la audiencia los recibió con aplausos, gritos y sus teléfonos móviles apuntando hacia el entarimado.

Los artistas comenzaron su espectáculo con el tema Estoy contigo dedicado a las personas que padecen Alzheimer. Se trata del más reciente sencillo de la producción discográfica Planeta imaginario; continuaron con El último vals.

Los miembros de La Oreja de Van Gogh sorprendieron a sus seguidores al entregar Cuídate, su primer éxito en Latinoamérica.

En tours anteriores no contemplaban la rola ni siquiera en un popurrí.

“Muchísimas gracias, buenas noches Torreón, qué tal.

Hace tres años, en 2014, veníamos con nuestro disco Primera fila, hoy -ayer- volvemos aquí para presentarles el disco Planeta imaginario en el que seguimos hablando de amor, pero ya no de un amor como el de hace 20 años que creíamos sería para siempre, ya que nos hemos dado cuenta que si el amor no se cuida con los años, también se muere porque no hay amores intocables”, pronunció Leire antes de entregar Intocables.

Inmortal, Rosas, 20 de enero, Diciembre y Cuando menos lo merezca no faltaron en el set list. “Me encanta Leire”, dijo un joven ubicado en el área VIP justo cuando la banda y ella entregaban París, una de sus canciones emblemáticas.

Los atentados terroristas ocurridos en Madrid en 2004 y una trágica historia de amor se fusionaron en Jueves, melodía que puso el toque melancólico al espectáculo que prosiguió con La playa y El primer día del resto de mi vida.

La Oreja de Van Gogh conquistó a la gente de la Comarca con su propuesta. La voz de Leire, así como el talento musical de Pablo Benegas, Haritz Garde, Álvaro Fuentes y Xabi San Martín se conjugaron en una noche sin igual que terminó con la rola Puedes contar conmigo.







