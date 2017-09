Sancionan con $50 mil por caso de maltrato animal en Durango

DURANGO.-

A pesar de que no hubo dolo por parte de los choferes del camión recolector de basura marcado con el número 10 a la hora de atropellar a un perro en la colonia San José III el pasado fin de semana, la investigación arrojó que sí hubo maltrato animal por las acciones posteriores al atropellamiento.

Noel Flores Reyes, titular del Juzgado Cívico Administrativo, dijo que en un primer momento no hubo ninguna intención de atropellar a la mascota y los operadores no se dieron cuenta del accidente; no obstante, los vecinos del lugar aseguraron que tampoco prestaron atención ni hicieron nada por auxiliar al perrito atropellado, abandonándolo.

Esa sola acción fue suficiente para que el Juzgado Administrativo definiera que sí hubo maltrato animal y emitiera sanciones económicas.

Juez. Momentos antes de que Noel Flores diera a conocer el resultado de la invstigación tras el últimatum del Alcalde de que tenía que hacerlo el viernes.

