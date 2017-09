Persiste sobrecupo en Cereso número 1

AUTORIDADES ASEGURAN QUE SE ABRIRÁN NUEVOS ESPACIOS EL PRÓXIMO AñO

En una revisión al Cereso número 1 en la que participó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se encontró que aún hay celdas con sobrecupo, informó el titular del organismo autónomo, Marco Antonio Güereca Díaz.

"A mí me tocó una unidad y me tocó estar como cuatro celdas me llamaron la atención porque son para cinco personas y en todas están arriba de cinco personas: seis, siete y en el peor caso me tocó ver una de 11", comentó.

Dijo que "desgraciadamente" la mayoría están arriba de su capacidad, por lo que las autoridades le comentaron que se abrirá el próximo año un nuevo espacio para una mejor distribución. Enfatizó que "no se vale que estén así", por lo que se seguirán haciendo revisiones periódicas.

Refirió que la revisión que se hizo el jueves fue encabezada por cuerpos de seguridad pública a los pabellones C y E del Cereso y no se encontraron armas, de acuerdo a lo que informó el entrevistado.

La CEDH participó en el operativo únicamente para vigilar que se respetaran los Derechos Humanos de los internos. Se acordó que la próxima semana se hará una reunión para dar un informe en torno al recorrido.

Informó que se acudió también a una revisión en el Centro Especializado de Readaptación y Tratamiento para Menores Infractores (Certmi), ya que nueve menores fueron trasladados de Gómez Palacio a Durango.

Dijo que, de acuerdo a lo que observó y a los comentarios de los menores, están comiendo bien y las instalaciones están en buenas condiciones. "Lo único, que están es tristes porque están ahí recluidos, pero en general las condiciones para ellos mejoraron", mencionó.

En el Centro de Reinserción Social (Cereso), Número 1 de Durango, encontraron herramientas al interior de las celdas, lo cual está prohibido.

Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Javier Castrellón Garza, descartó que exista riesgo, ya que se trata de objetos que utilizan para trabajar en los diversos talleres. "Saldo blanco, la verdad es que no hubo nada que lamentar", reportó el titular.

Si bien las autoridades descartaron peligro al interior del Cereso, se reconoció que la presencia de la herramienta en las celdas es irregular. El material de trabajo debe mantenerse en los talleres, sin embargo, algunos internos trabajan por las noches, explicó el secretario.

Debido a esto se aplicarán sanciones para los sentenciado,s así como a los custodios. Se revisará por qué se permitió el ingreso de la herramienta al área prohibida.

Objetos con los que producen cintos piteados y otros productos artesanales fueron algunas de las cosas decomisadas, cuyo nivel de peligrosidad es nulo, aclaró Castrellón Garza.

"No encontraron armas, ni una, de ningún tipo", aseveró.

Hasta el momento se desconoce el tipo de sanción que tendrán custodios y las personas privadas de su libertad que incurrieron en esta falta, en los próximos días se reunirá una comision para determinarlo.

Por el momento el encargado de la Seguridad en el Estado dijo que está garantizada la gobernabilidad en el Cereso.

"Se ha tenido la tranquilidad al interior, para tranquilidad de las familias que tienen personas privadas de la libertad", dijo.

(Con información de Nallely Urbina)

Revisión. Estuvo encabezada por cuerpos de seguridad pública y en ella participó la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

