VERDADES Y RUMORES [COLUMNA 4A]

Esta semana los tribunales electorales, el grande y el chico, le dieron al gober electo Miguel Riquelme una buena y una mala. La buena vino por parte de la corte estatal, que sin convocar a la Incómoda Prensa, sesionó para revisar el truculento caso de los recursos del Fonden que, según el PAN, el ayuntamiento de Torreón retuvo para usarlos en las campañas electorales. Luego de unos cuantos minutos de deliberación, los magistrados decidieron que los panistas no presentaron las pruebas suficientes que acreditaran tal irregularidad, con lo cual don Miguel libró uno de varios asuntos que tiene que sancionar el tribunal provincial. No obstante, dicen las lenguas viperinas que mal harían los riquelmistas en echar las campañas al vuelo en este caso en particular...

