Familiares, amigos y fanáticos de la comediante Karla Luna fueron testigos de la manera en la que ella se aferraba a vivir desde que le diagnosticaron cáncer en la matriz, el cual superó.

Tiempo después le regresó, pero en la parte izquierda del cuello y aunque la llamada "Comare morena" se encontraba luchando nuevamente contra la enfermedad, ésta la venció.

Días antes de su fallecimiento que ocurrió la noche de jueves 28 de septiembre, Luna escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram que complementó con una foto en la que puede verse un arcoíris.

"Cada día cuenta para todos, cada día debe ser especial y sumar para todos ... pues cada ser humano tenemos nuestras propias luchas y guerras y todas son importantes, no importa el tamaño que ellas tengan, todas son valiosas para nosotros y para Dios, y ahí está lo bonito si lo podemos alcanzar a ver, ver que Dios no nos abandona jamás que hay que creer en él su palabra y sus promesas, la FE es lo más importante, no podemos perderla porque entonces el vacío entra con muchas cosas oscuras que en nada nos ayudarán a salir del tormento o prueba que se está pasando.

"No permitas lo que no es para ti. No temas. Ten Fe. Y créele a él, créele a Dios, cree en Jesús. Yo sí creo y saben... me siento bien y sé que mi milagro pronto llegará !!! Creamos con el corazón", posteó Karla.

Enseguida, la tamaulipeca agradeció a todas las personas que la apoyaban como Consuelo Duval quien la había visitado recientemente en el hospital. Dijo además que un "ángel anónimo" estuvo con ella.

"Los amo, gracias por sus oraciones y aquí sigo luchando y agradeciendo por un día más. Gracias a ese ángel anónimo que me visitó y me trajo palabra de vida Karla Luna", posteó.

La última vez que Karla Luna se presentó en Torreón lo hizo el 15 de diciembre de 2016 en el antro Ganesha. Ahí divirtió a cientos de laguneros con sus ocurrencias.

El primero de julio de ese mismo año, Luna de igual manera se presentó en la discoteca Play. Con su personaje de la "Comare morena", la regiomontana entretuvo a sus seguidores con chistes colorados y anécdotas que la llevaron a revivir su conflicto con Karla Panini la "Comare güera", quien se casó con el exesposo de Luna, Américo.

"A mí me da más pena lo que me hicieron (Panini y Américo) y aquí estoy trabajando. Ahí estaba la pend… (Panini) llorando ni que te hubieras llevado a Brad Pitt… quédatelo, trágatelo p…", comentó entre risas.

Karla, quien había debutado en la música con el tema La enfiestada, recomendó a la audiencia escoger bien a sus amistades ya que luego hay algunas que traicionan; esto en relación a lo que a ella le pasó con Panini.

"Uno a veces confía mucho en alguna comadre y luego te salen con cada tontería, que bueno, uno ya no sabe ni en quién confiar", expuso. Luna aconsejó al público divertirse sanamente.

