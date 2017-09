Alumnos de PVC se solidarizan en IMSS

TORREÓN, COAH.-

Que personal de seguridad los sacara de la explanada de la Clínica 16 del Seguro Social de Torreón, no fue impedimento para que alumnos de la Preparatoria Venustiano Carranza (PVC) repartieran la tarde de ayer, alrededor de 5 mil sándwiches y jugos a la derechohabiencia.

La intención de los estudiantes, que estuvieron acompañados de maestros y directivos era aligerar la estancia de las personas que tienen a familiares hospitalizados y que por su situación económica, atraviesan por un momento complicado.

Aunque instalaron mesas y cajas llenas de comida, y rápidamente se formó una larga fila de niños, jóvenes y adultos, los guardias se acercaron para pedir a la comunidad estudiantil que salieran del hospital.

Los alumnos, comenzaron a recoger el mobiliario y salieron a la vía pública para continuar con su actividad, misma que también se realizó en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71. En este último nosocomio, todo transcurrió con normalidad.

Cabe mencionar, que el desalojo de la comunidad estudiantil generó molestia entre la derechohabiencia.

"Es un bien porque mucha gente aquí nos quedamos a cuidar a nuestros enfermos y no hay quien nos traiga un lonche, que Dios los bendiga porque a veces uno se viene a pie y no tiene ni para un vaso de agua. Que los saquen está mal, eso ya es de más, si no nos apoyan por qué quitan la ayuda", manifestó Eva, una derechohabiente.

Por su parte, Israel Castillo, director de la escuela, dijo que año con año, se realiza este tipo de actividades en colonias, ejidos y hospitales.

El maestro Raúl Medina, agregó que más adelante, se tiene preparado un "Juguetón".

Apoyo Se organizan. Se organizan. ⇒ Se realizaron actividades previas para juntar dinero y comprar los alimentos y bebidas. ⇒ Participaron más de 300 alumnos. También los padres de familia. ⇒ En julio de este año, habían llevado 3 mil sándwiches y jugos.

Ayuda. En plena vía pública, los estudiantes entregaron los alimentos a la derechohabiencia. (EL SIGLO DE TORREÓN)

