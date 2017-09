Cambian por 'error' medicina a paciente

TORREÓN, COAHUILA.-

Por un error en la farmacia del Hospital del ISSSTE de Torreón, Samuel, un paciente diabético y con hipertensión recibió un medicamento para controlar la ansiedad y los ataques de pánico, en vez de un fármaco para atender su enfermedad.

María Guadalupe Barbosa Duarte, esposa de Samuel, dijo que del 19 al 22 de septiembre, el señor de 65 años de edad había estado internado y que fue el día 26 de este mismo mes que surtió la receta. De seis medicamentos, únicamente le entregaron cuatro.

"Quiero hacer mención que un medicamento estaba equivocado, a mi esposo le entregaron el alprazolam, se lo toma a las 4 de la tarde y cuando llego del trabajo a las 9 de la noche, mi esposo estaba hinchado de la boca, se le salía la saliva y no se le entendía lo que hablaba, estaba muy somnoliento, había vomitado", expresó la mujer.

Dijo que al siguiente día, le hablaron del ISSSTE para que llevara el medicamento, ya que había una confusión con la entrega del mismo.

"Ellos solitos marcaron, y me indicaba la persona que llamó que él no escuchó bien el número que le dieron, pero yo les digo: ¿qué no saben que están tratando con personas enfermas?, que posiblemente ya no ven bien, no escuchan, ni se pueden quedar mucho rato de pie, en ese lugar se surten unos medicamentos arriba y otros abajo, pésimas instalaciones, es un calvario", expuso con molestia María Guadalupe.

Ayer, El Siglo de Torreón buscó a Roque Márquez Robles, director de la institución médica, quien informó que no le había llegado ninguna notificación por parte de los quejosos. Sin embargo, ayer mismo el directivo indagó la situación con personal de la farmacia y confirmó el error.

Molesta. El esposo de María Guadalupe es diabético y le cambiaron el medicamento. El ISSSTE los llamó para darles el correcto.

