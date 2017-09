Alcaldesa de Lerdo revira al diputado local cetemista Gabriel Rodríguez

LERDO, DGO.-

Lamentó lo que calificó como ataques de compañeros de su mismo partido

La alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem, reviró la postura del diputado local y líder de la CTM en Gómez Palacio, Gabriel Rodríguez Villa, asegurando ser respetuosa de los trabajadores.

Lamentó lo que calificó como ataques de compañeros de su mismo partido que defienden hasta ahora, puntualizó, a los extrabajadores panistas quienes demandaron hace 10 años.

“No sé si es personal, la frustración o si es algo político, no sé a que obedece. Yo lo respeto, y respeto al Congreso, los diputados son mis compañeros. Para todos he trabajado, creo que tendrán que reflexionar… Yo nunca le he faltado el respeto a la Ley Federal del Trabajo, que digan con quién de los sindicalizados hablé para decirles váyanse aquí o váyanse allá”, dijo la alcaldesa.

La presidenta dijo que ya trató de hablar con el diputado el pasado jueves, pero que no fue posible por un tema personal de él.

También dijo que se ha ocupado en resolver varios de los problemas que recibió al inició de su administración en herencia y que tienen que ver con temas laborales como es la demanda de los extrabajadores de la administración 2004-2007.

“Recibí al inicio de mi administración esa demanda que ya tiene 10 años y que lamentable que no se hayan puesto así en aquel momento para defender a esos trabajadores y que ya había sido él regidor, diputado y líder de la CTM y que nunca haya defendido a los extrabajadores panistas como los está defendiendo ahora, que bueno que los defienda pero yo no los estoy atacando, yo no generé ese compromiso, si se hubieran puesto así y hubieran resuelto hubiera sido mucho menos dinero que ahora lo que se demanda”, dijo la alcaldesa.

La presidenta pidió a Rodríguez Villa que le demuestre que no ha cumplido con la Ley Federal del Trabajo o que no ha respetado los derechos de los trabajadores como expuso previo al punto de acuerdo denominado “Autonomía Sindical".

“Que me lo demuestre porque no es cierto. Yo estoy respetando todo el contrato colectivo de trabajo”.

González Achem relacionó la postura de Rodríguez Villa respecto a temas sindicales de Lerdo con violencia de género.

“Me duele eso porque como mujer, como priísta, como ciudadana y que lamentable que casi sea violencia de género porque primero se le fueron a la yugular a Isabel quien tiene su membresía y yo no sé, si le ganan pues que le ganen y si la quitan pues, ella tiene su representación, yo respeto al sindicato y respeto a las investiduras. Que vengan, que hablen conmigo y me pregunten lo que quieran y yo les doy respuesta a cualquiera porque no tengo nada que ocultar”, dijo.

Finalmente la alcaldesa se desencantó de la postura expuesta por Rodríguez Villa.

"Lamento mucho los ataques de los mismos compañeros de mi partido y de los diputados que eligió el pueblo para que hagan iniciativas, mejor que me apoyen a conseguir una cantidad para poder juntos solventar ese laudo y pagarles a los trabajadores, yo quiero resolver", acotó.





La presidenta dijo que ya trató de hablar con el diputado el pasado jueves, pero que no fue posible por un tema personal de él.

