Llegará la vida de Cher a Broadway en 2018

NUEVA YORK, EU

NUEVA YORK, EU







COMENTAR

Un musical basado en la vida de la estrella del pop Cher llegará a Broadway en otoño del próximo año, haciéndose realidad así un proyecto con el que soñaba hace tiempo, informó hoy la artista y sus promotores.

"The Cher Show" será el musical, con letra cargada a Rick Elice ("Jersey Boys"), en el que el sus admiradores podrán escuchar los temas que convirtió en éxito, desde su dueto con su entonces marido Sony Bono y durante su carrera en solitario.

Cher, de 71 años, que comenzó su carrera como bailarina "go-go", había informado el pasado junio sobre su musical en Broadway a través de su cuenta en Twitter.

"Hemos estado hablando sobre este musical durante diez años. Es emocionante y da miedo", dijo la cantante en un comunicado difundido por medios locales.

Tres actrices darán vida a Cher a través de diversas etapas de su vida en el musical, en el que también estarán representados sus exmaridos Sony Bono y Gregg Allman, aunque los actores no han sido aún elegidos para la obra, que será dirigida por Jason Moore ("Avenue Q", "Pitch Perfect").

El musical tendrá primero su preestreno en el Oriental Theater en Chicago el 12 de junio de 2018 y estará allí durante cinco semanas antes de llegar al Neil Simon Theater en Broadway en otoño, bajo la producción de Jeffrey Seller ("Hamilton", "Rent", "Avenue Q") y de Flody Suárez.

Cher, también actriz, debutó en Broadway en la década de 1980 con "Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean", de Robert Altman, que derivó en su salto al cine con la adaptación de esa misma obra y de cintas destacadas como "Silkwood".

La intérprete ha sido ganadora del Óscar a la mejor actriz ("Moonstruck"), del Emmy ("Cher: The Farewell Tour"), del Globo de Oro ("The Sonny and Cher Comedy Hour", "Silkwood" y "Moonstruck") y del Grammy ("Believe").

TheCherShowBroadway.com #TheCherShow A post shared by The Cher Show (@thechershow) on Sep 28, 2017 at 7:53am PDT

Cher, de 71 años, que comenzó su carrera como bailarina "go-go", había informado el pasado junio sobre su musical en Broadway a través de su cuenta en Twitter. (ARCHIVO)

Etiquetas: Cher

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...