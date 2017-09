TORREÓN, COAH.-

El comediante Rogelio Ramos está listo para ofrecer en Torreón su nuevo show, La risa es cosa seria, en octubre

Rogelio Ramos está a punto de demostrar que "La risa es cosa seria".

El comediante lagunero se prepara para volver al Teatro Nazas con su nueva gira que recién comenzó y con la que espera entretener a sus paisanos con rutinas diferentes el día cinco de octubre.

Ramos visitó el foro de Siglo TV y El Siglo de Torreón, en donde aparte de compartir los detalles de su espectáculo regresó a su etapa de vendedor ya que se coló al área de clasificados y atendió de una manera muy amable a un señor que llegó a poner un anuncio.

"Cada que vengo a El Siglo de Torreón me siento como en casa y más aún cuando entro a SigloTV porque fui de los pioneros en este medio televisivo. Me inicié con Freddy -ex colaborador de STV-, fue el que me inició como 'muyerts', no es cierto, es broma", dijo entre risas.

Rogelio dijo que se encuentra emocionado de presentarse una vez más en el Nazas, sitio en el que ha actuado con gran éxito durante varios años. Esta vez ofrecerá su gira denominada La risa es cosa seria.

"Mi trabajo es hacer reír y en verdad que eso es algo serio porque tienes que pensar muy bien lo que vas a decir sobre todo cuando en relación a temas tan delicados como las tragedias que hemos estado viviendo; o sabes cómo manejarlos o mejor ni los tocas porque puedes herir susceptibilidades".

Ramos externó que días atrás lo criticaron en su página de Facebook porque ofreció un espectáculo el sábado 23 de septiembre en la Ciudad de México, a unos días del sismo que ha arrojado más de 300 muertos.

"No cancelé porque hay mucha gente que depende de nosotros. Por ejemplo, en el bar donde estuvimos trabajan meseros, capitanes o taxistas; esa gente tiene que llevar dinero a su casa y más aún después del terremoto.

"Nuestro 'inteligente' Presidente, Enrique Peña Nieto, pidió tres días de luto que fueron miércoles, jueves y viernes; los cuales se respetaron. Alguien me dijo en 'Face', 'A ver si hubiera sido en Torreón el sismo, ¿No hubieras cancelado?', le respondí que no porque en La Laguna hemos pasado también por cosas muy fuertes y así seguimos adelante, no podemos dejar de trabajar", aclaró.

Siempre sonriente, el lagunero expuso que podría contar con la complicidad del cantante Rafael Carreón en las dos funciones que ofrecerá el día cinco del próximo mes.

"Estamos viendo eso. 'Rafa' y yo hacemos una buena mancuerna a la hora de cantar melodías que él les cambia la letra de una manera muy divertida como el caso de Maracas (de Alberto Vázquez y Joan Sebastian). Pronto les avisaremos si Rafael estará con nosotros o no", agregó.

Lamenta muerte de Hiromi

Al igual que muchos laguneros, Rogelio Ramos lamentó la muerte de Hiromi ocurrida el miércoles pasado.

En su página de Facebook, Rogelio envió su pésame a la familia Hayakawa Salas.

"El día de hoy -el miércoles-, una estrella ha llegado al cielo, una con mucha luz lagunera. La joven y talentosa artista, Hiromi Hayakawa, adornará su firmamento. Un abrazo y bendiciones a su familia por esta gran pérdida", posteó Ramos.





Convivencia. El comediante lagunero aprovechó la ocasión para saludar a los clientes en el área comercial de El Siglo de Torreón. (JESÚS GALINDO)

