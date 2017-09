Sobornos no son previstos

VIRGINIA HERNÁNDEZ

Más de la mitad de las multinacionales no previene sobornos y corrupción durante los procesos de fusiones y adquisiciones, señala estudio de Hogan Lovells.

La firma de abogados a nivel global presentó el estudio Steeringthecourse: Navigatingbribery and corruptionrisk in M&A, el cual señala que 54 % de multinacionales afirma que su diligencia fusiones y adquisiciones (M&A en inglés), no es lo suficientemente completa.

Se indicó con el estudio que el 64 % cree que durante estas operaciones se presentan mayores riesgos de soborno y corrupción. Mientras que el 72 % no logra incorporar a tiempo a sus equipos especializados para contrarrestar dichos fenómenos.

De acuerdo a un comunicado de prensa, se mencionó que CrispinRapinet, jefe global de Investigaciones de Cuello Blanco y Fraude en Hogan Lovells, expresó que: "muy pocas compañías hacen lo suficiente para contrarrestar el soborno y la corrupción durante fusiones y adquisiciones, así como en inversiones de capital privado. En cambio, destacaron que se ocupan de la debida diligencia en materia de impuestos, competencia económica, defensa legal, financiera, propiedad intelectual y otros activos o áreas específicas de la industria. Ninguno de los cuales marca la diferencia sobre si la empresa que se busca es corrupta".

El estudio que es presentado por Hogan Lovells es el tercero de una serie de informes que incluye opiniones de abogados especializados en Investigaciones de Cuello Blanco y Fraude de la firma. Para su elaboración, se contó con los resultados de entrevistas a 604 directores de Cumplimiento, basados en el Reino Unido, Estados Unidos, Asia, Francia y Alemania; éstos provenientes de cuatro sectores económicos: energía, minerales y recursos naturales; ciencias de la vida y salud; transporte (incluido automotriz y aviación); y tecnología, medios y telecomunicaciones. Los encuestados trabajan en muchas de las empresas multinacionales más grandes del mundo (volumen de negocios de al menos 350 millones de dólares).

