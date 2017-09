París, Francia.- La actriz y modelo de origen canadiense Pamela Anderson se mostró devastada por la muerte del dueño del emporio de Playboy, Hugh Hefner, de quien dijo, aprendió muchas lecciones de vida.

Anderson se despidió del magnate con un videoclip, subido en sus redes sociales, en el cual se ve a la también actriz llorando por quien le dio una de sus primeras oportunidades en el mundo del entretenimiento.

El empresario falleció en su mansión de Los Ángeles de causas naturales a los 91 años de edad.

La modelo rindió un pequeño homenaje a quien llamó su mentor mediante una carta, la cual acompaña el clip y en el que comienza diciendo que tiene tantos pensamientos y ninguno para editar lo que escribe.

"Soy lo que soy por usted. Me enseñó todo acerca de la libertad y el respeto. Fuera de mi familia, era la persona más importante de mi vida. Me diste la vida… La gente me decía todo el tiempo que yo era su favorita… Estoy conmovida.

"Pero estaba ya mayor, la espalda le dolía mucho. La última vez que lo vi, utilizabas un andador. No querías que te viera. No podías escuchar. Tenía un pedazo de papel en el bolsillo que me mostró: tenía mi nombre Pamela con un corazón", expresó.

"Todo lo que el mundo ama de mí es porque usted me comprendió. Me aceptó y me dio coraje para ser yo misma. Lo amo como a ninguno más. Vivir imprudentemente, sin filtros. Dijo que la revista era sobre una niña como yo. Que yo hice corpóreo el espíritu de tu fantasía. Yo era única. Lo dijo. Puedo escucharlo decirlo".

La actriz compartió algunos de los consejos que Hefner le dio en todo el tiempo que la trató: "Sé valiente. No hay reglas. Vive tu vida. Estoy orgulloso de ti. No hay errores. Y con hombres… disfruta. Tienes al mundo en un puño. Eres una buena chica. Y eres tan amada. No estás loca. Eres salvaje y libre. Mantente fuerte. Sé vulnerable… 'es la hora de la película'".

Agregó que el magnate amaba a sus hijos y que siempre estaba ahí para ellos, con su amor y su loca sabiduría: "Extrañaré todo lo suyo. Gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Un lugar más libre y más sexual. Era un caballero encantador, elegante, gentil y muy divertido. Adiós, Hef… Tu Pamela".

Ejemplo del sueño americano

Con la clara idea de ser un magnate de los negocios, un coeficiente intelectual de 152 y sólo 8 mil dólares, Hugh Hefner logró crear el imperio Playboy, que además de mostrar a mujeres hermosas en poca o nula ropa, también contribuyó a la liberación sexual del género femenino. Para Peter Jayson, productor y creador junto con Playboy Enterprises de la serie de Amazon American Playboy: The Hugh Hefner story, Hefner es amado porque, además de la superficialidad que da estar rodeado de mujeres bellas, Hugh es el perfecto ejemplo del sueño americano.

"La historia de Hugh es interesantísima, por décadas se le ha estigmatizado, pero él rompió tabúes, ayudó a que la mujer se sintiera libre de mostrar su cuerpo y que la mujer supiera que podían se guapa y que eso no tenía nada de malo. En otras palabras, él contribuyó a la liberación de la mujer en unas décadas (50 y 60) que fueron cruciales para las mujeres", confesó Jayson.

La historia de Hugh es sencilla; regresó de la Segunda Guerra Mundial a finales de los 40 con la idea de hacer una revista con mujeres sensuales; logró sacar el primer número de su revista y su amuleto fue Marilyn Monroe, que apareció en la portada del primer número. "Hugh ha sido visionario; empezó su imperio de la nada y hoy sin Playboy no se podría entender el mundo del entretenimiento para adultos", explicó Peter.

Ex Playmates reaccionan ante el deceso Reacciones de 'las conejitas' al fallecimiento del fundador de Playboy, Hugh Hefner: Reacciones de 'las conejitas' al fallecimiento del fundador de Playboy, Hugh Hefner: ⇒ "Hef cambió mi vida. Me hizo la persona que soy hoy, No podría estás más agradecida por nuestra amistad y el tiempo que pasamos juntos. Lo echaré mucho de menos pero siente estará en mi corazón", ⇒ "DEP #Hef Gracias por ser un revolucionario y cambiar la vida de tantas personas, especialmente la mía. Espero haberte hecho sentir orgulloso", ⇒ "¡DEP al legendario Hugh Hefner! ¡Estoy muy honrada de haber sido parte del equipo Playboy! ¡Se te extrañará mucho! ¡Te quiero Hef! Besos y abrazos", ⇒ "¡Gracias por escogerme y llevarme al mundo mágico de Playboy! No puedo parar de llorar y no puedo imaginar cuántas conejitas están llorando también por ti. Eres un clásico y siempre estaré agradecida por tu bondad", ⇒ "Hugh Hefner me puso en Playboy y prendió mi carrera. Tengo una deuda eterna contigo, Hef. Vivirás por siempre como un icono de proporciones épicas".

