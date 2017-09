Sofía Niño de Rivera denuncia amenazas de muerte

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

La comediante Sofía Niño de Rivera publicó un video en su cuenta de Facebook en el que explica que no presentará su show en Chihuahua debido a amenazas de muerte que sufrió a través de redes.

La standupera, indicó que luego de que saliera su especial de comedia en Netflix, muchas personas de Chihuahua se molestaron y la insultaron por una broma sobre ellos.

"Después del especial de Netflix, varias personas de Chihuahua se molestaron, me insultaron, me agredieron, pero otras personas que supieron ver mi comedia me felicitaron, me hicieron ver el honor de ver mi especial", indicó en el clip.

"Estoy acostumbrada a los insultos en redes sociales, de eso se trata, no a todo el mundo le gusta mi comedia, pero donde ya no estuvo cagado fue cuando comencé a recibir amenazas de muerte como 'ven a dar la vuelta y te desaparecemos' 'vamos a ir a tu show a lastimarte', aseguró.

"Con amenazas de muerte yo no juego y no me voy a exponer a que me lastimen, a que me maten", mencionó.

La comediante Sofía Niño de Rivera se presentará el martes 5 de diciembre en el Auditorio Nacional, para hacer reír al público con su espectáculo titulado “No es el de Netflix”.

La comediante Sofía Niño de Rivera se presentará el martes 5 de diciembre en el Auditorio Nacional, para hacer reír al público con su espectáculo titulado “No es el de Netflix”.

Etiquetas: Sofía Niño de Rivera

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...