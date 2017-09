Cancelan el proyecto original de la Sarabia

DIANA GONZáLEZ

El proyecto original de la avenida Sarabia fue cancelado ante la renuencia de los vecinos en la ejecución de las obras.

El Ayuntamiento busca ahora redireccionar el recurso federal y poder aprovecharlo en otro tramo por la misma avenida Sarabia, ya que está etiquetado, por lo que sólo puede ser ejercido en esta vialidad. Sin embargo, ya no contemplará las mismas obras por lo que la esencia del proyecto cambiará.

"Vamos a intentar redireccionar el recurso. El original era un proyecto muy bonito, la verdad, pero hubo renuencia de los vecinos", dijo el director de Obras Públicas del Municipio, Juan José Jiménez Varela.

La autoridad dijo que se realiza actualmente el anteproyecto de las obras que ahora se ejecutarían por la misma Sarabia, pero en dirección opuesta, es decir, partirían de la Allende (por donde está el reloj de la Presidencia) en dirección al canal y ya no en el tramo original que era de la Hidalgo (por donde está la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús) a la Ocampo, cerca del parque Victoria.

El funcionario dijo tras varias pláticas con vecinos de la Sarabia, quienes se oponían, al final les fue presentada una modificación que consistía en la ampliación de banquetas sólo en 30 centímetros y no en el metro y medio, además de que dejarían 59 espacios de estacionamiento en forma de exclusivos sobre la avenida, pero no los convencieron: "Al final del día se generó una renuencia muy grande", dijo la autoridad.

Jiménez Varela dijo que también se había ampliado el presupuesto de 6 millones 700 mil pesos a 11 millones en la zona original porque se deseaba poner concreto hidráulico para mayor durabilidad.

"Sí, se pierde totalmente la esencia, puesto que nosotros buscábamos un proyecto para beneficio de todo Lerdo, siendo el acceso principal", dijo el funcionario.

En el tramo de Allende hacia el canal sí se buscará que las banquetas tengan mejores condiciones para personas con discapacidad. También se cambiará el drenaje y algunas tomas domiciliarias de agua, pero ya no será una obra de 11 millones, sino de dos millones, que es el recurso federal, quizá el Municipio aporte un poco más, según las necesidades.

Sin embargo, si el Gobierno federal no autoriza el nuevo tramo propuesto por el Municipio el recurso asignado se perderá.

"Que lamentable que los vecinos sigan privilegiando a los vehículos que a las personas, pero a mi no me interesa pelearme con nadie, me molestó y estoy sentida que hablaron de mí, fueron a Durango a decir que yo era dictadora y los que hablaron son los que tienen ahí muchos detalles, pero, pues ya no tiene caso ahondar en eso", dijo la alcaldesa María Luisa González Achem, quien buscará que el recurso no se pierda.

"Si ellos supieran todo lo que tengo que hacer para bajar esos recursos, pero lo politizaron, que lamentable, a nosotros lo único que nos interesa es mejorar a Lerdo. En fin son ciudadanos que piensan diferente y los respetamos. Yo estoy para servirles", dijo la alcaldesa.

Sarabia. El Ayuntamiento presentó al menos tres propuestas. Todas fueron rechazadas por la Comisión de Vecinos de la Sarabia.

