Con emotiva carta, Carlos Rivera se despide de Hiromi

Fue a través de una emotiva carta, acompañada de una instantanea por medio de Instagram, que Carlos Rivera se despidió de Hiromi.

El exacadémico, quien fue compañero y pareja sentimental de Hiromi, recordó los momentos que vivieron juntos desde que se preparaban para su primer concierto.

Carlos Rivera, describe en la emotiva carta a Hiromi como "una muñequita", al recordar cuando le cortaron su cabello largo hasta los hombros , así como la estrofa de su canción Tu fuiste para mi.

El cantante añadió: "Tu disciplina y pasión siempre fueron tu sello y vi con orgullo como te convertiste merecidamente en una estrella".

"Poca gente sabe que tú fuiste la culpable de que me enamorara del Teatro Musical; tú me mostraste lo maravilloso que era y me llevaste a ver mi primera obra, lo demás es historia", reveló.

Dicen que el primer gran amor nunca se olvida, por ello yo jamás podría olvidarte" — Carlos Rivera, cantante y actor

"Te vamos a extrañar mucho; tus amigos, tus compañeros académicos, tus colegas teatrales, el público y los escenarios", es como se despide Carlos Rivera de Hiromi.

