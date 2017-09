Un interesante duelo de cabildeos, por no decir presiones, es el que se espera que se dé en el Congreso de Coahuila con motivo de la selección del fiscal general del Estado, una de las piezas fundamentales del llevado y traído Sistema Estatal Anticorrupción. Resulta que entre la lista de 21 aspirantes que fueron postulados sobresalen los nombres de dos candidatos “oficiales”. Sí, dos. Y es que, según nuestros subagentes disfrazados de curules, cada uno de los dos gobernadores envió su propuesta para ocupar la oficina del fiscal. Dicen que el gallo del gober constitucional, Rubén Moreira, es José Ángel Herrera, actual subprocurador especial de desaparecidos, luego de que el exprocurador y actual encargado de la oficina de la Fiscalía, Homero Ramos, declinó participar...

Aunque algunas lenguas viperinas dicen que no fue requerido para evitar el escándalo que se hizo a nivel nacional con eso del “fiscal carnal”. Por parte del gober electo Miguel Riquelme, el prospecto es nada más y nada menos que Gerardo Márquez Guevara, quien presidió el Tribunal de Justicia Municipal y posteriormente saltó a la delegación regional de la extinta Procuraduría de Justicia. Las malas lenguas dicen que, tomando en cuenta la aplastante mayoría priista en el Congreso, de esos dos perfiles saldrá el fiscal general, aunque no queda muy claro aún a quién obedecerán los legisladores: ¿al que sigue sentando cómodamente en la Silla Máxima del Palacio Rosa, o al que le urge que el Tremendo Trife confirme que será el próximo mandamás de la provincia? Y esto no es un asunto menor, dados los temas que están en juego, como la deuda, las masacres de Allende y Piedras Negras, las empresas “fantasma” y los presuntos vínculos de algunos funcionarios y exfuncionarios con el hampa. El trasfondo es un asunto de lealtades. Pero los malpensados se cuestionan que si don Rubén y don Miguel tienen cada uno a su aspirante, ¿cuál será el del Profe Humberto? Y la pregunta es pertinente porque Márquez y Herrera no son los únicos que han tenido cargos en el gobierno provincial, ya que también está Liberto Hernández, fiscal especial de delitos contra mujeres y periodistas. Otro de los que suspira por el cargo es el magistrado Armin Valdés Torres, a quien le tocó uno de los casos de la megadeuda. Entre los laguneros destacan dos: Hugo Morales, actual presidente del Patronato de la Cruz Roja Torreón, y César Oded Flores, exagente del Ministerio Público Federal, quien es postulado por la asociación Renacer Lagunero. La incógnita de quién será el fiscal durante los próximos siete años debe resolverse a más tardar el 22 de octubre.

***

Cuentan que los Cinco Fantásticos han decidido reactivar el Frente Digno que últimamente había estado muy alicaído, aunque sus integrantes seguro dirán que era porque estaban muy preocupados por los daños causados por el sismo, no el político, sino el telúrico. Nuestros subagentes disfrazados de malletes nos informan que el día de hoy los candidatos que, de acuerdo con la cifra oficial del IEC, obtuvieron menos votos que Riquelme, se apersonarán en el Tremendo Tribunal Electoral Estatal para sostener una audiencia con los magistrados. Dicen que la razón de fondo de la reunión es preguntar cómo va la revisión de los agravios presentados por el bloque opositor, toda vez que el Trife no tiene para cuándo resolver el asunto de la fiscalización de los gastos de campaña, que es sólo uno de los 14 temas por dictaminar. Y es que, como ya lo habían reportado nuestros subagentes, los magistrados estatales dijeron que ellos no le iban a mover a nada hasta que los federales no decidieran sobre el famoso dictamen de gastos del INE que el PRI impugnó. Es decir, para qué meterse en broncas si la chamba dura la pueden hacer otros. Es por eso que, según cuentan, los Cinco Fantásticos irán a ejercer un poco de presión para que los miembros del tribunal estatal se pongan a arrastrar el lápiz con los otros asuntos relacionados con la elección de Coahuila. Cuentan que los cinco que han hecho frente ya confirmaron su asistencia, por lo que si no ocurre otra cosa, por ahí del mediodía se verá a Guillermo Anaya acompañado por Javier Guerrero, Armando Guadiana, José Ángel Pérez y hasta Lucho Salinas, haciendo bola para que los magistrados dejen la vacación. Obviamente no falta quien ve en este acto una oportunidad más para que los Cinco Fantásticos atraigan los reflectores no tanto pensando en junio pasado, sino en junio de 2018.

***

Y a propósito de procesos electorales, otro que ya arrancó su anteprecampaña es el diputado local panista Jesús de León Tello. Cuentan que con todo y los asuntos pendientes que hay en el Congreso local, como la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción, don Chuy se dará el tiempo para arrancar hoy en Monclova una especie de gira de reconocimiento. Y es que, según dicen, el legislador encabezará un acto mediático en la capital acerera ya como aspirante a la senaduría. Y el lugar parece estar lejos del azar, ya que el alcalde de aquella ciudad, Gerardo García, manifestó en su momento que él aspiraba a una curul en el Congreso de la Unión, ya sea en la cámara alta o en la baja, pero quedó fuera de combate, al menos dentro del PAN, tras la suspensión de derechos como militante que le aplicaron por una serie de acusaciones que, por supuesto, él ha negado. Con la neutralización del Gallo de Acero, quedó un poco más libre el camino para los anayistas que quieren seguir acaparando las candidaturas, que tienen acaparadas desde hace años. No obstante, hay quienes creen que el alcalde de Saltillo, Isidro López, les pudiera dar guerra, si no como suspirante, sí moviendo algunas de sus piezas para pelearles las postulaciones. De León parece estar siguiendo el ejemplo que impuso el senador Luis Fernando Salazar, quien ya levantó la mano -y colocó varios espectaculares- para disputarle al alcalde electo Jorge Zermeño la candidatura por el ayuntamiento torreonense. Vamos a ver quién más se lanza en estos días.

***

Aunque están gobernados por distintos partidos y rara vez hay coordinación entre sus autoridades, Coahuila y Durango tienen en estos días algo en común: ambos gobiernos se han desentendido del asunto de la creciente violencia contra las mujeres que se ha cobrado saldos cada vez mayores en cuanto a víctimas de feminicidios, violaciones sexuales y agresiones físicas. Y es que, como sabrá usted, enterado lector, hace algunas semanas varias organizaciones civiles hicieron la petición formal para que sea decretada una alerta de género en ambas entidades ante la mirada reticente de las autoridades estatales. Pues bien, es fecha que no se ha dado siquiera un avance de cómo va el levantamiento de datos y hay quienes dicen que los gobiernos coahuilense y duranguense han hecho muy poco para facilitar la chamba del grupo de trabajo, lo cual preocupa a las organizaciones civiles porque creen que entre más tiempo tarden se diluye la posibilidad de que la alerta sea decretada. La pregunta es ¿por qué no hacer más fáciles las cosas? Total, si aquí todo está bien, como dicen, pues las autoridades no tienen nada qué temer. A menos que teman a ser exhibidas.

***

Quien ha sorprendido a propios y extraños con el anuncio de la creación de una unidad antimotines en la Policía Municipal es la alcaldesa de la pacífica Ciudad Lerdo, conocida como el Edén Lagunero. Y es que lo primero que salta es ¿para qué quiere María Luisa González Achem una unidad antimotines si en la también llamada Ciudad Jardín, rara vez ocurre algo que altere la tranquilidad? Pero lo que más extrañeza causa es que no hace mucho la presidenta municipal aseguró con todas sus letras que ella no era ninguna autoritaria, en referencia a la protesta que han encabezado algunos ciudadanos en contra del cierre de la calle Sarabia para hacerla un paseo peatonal. Y es que entre los objetivos declarados de la unidad de próxima creación están los de dispersar manifestaciones y recuperar edificios o zonas ocupadas de forma ilegal. ¿Será que doña María Luisa espera que las cosas se le compliquen de cara al proceso electoral del próximo año? ¿Será que teme que le vuelvan a tomar la Presidencia como al inicio de su administración, debido al conflicto en las villas? ¿O será que quiere mandar un mensaje a aquellos que andan poniéndole obstáculos en sus proyectos?

Más de EDITORIAL

... Anterior Siguiente ...