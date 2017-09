Se contradicen por vacunas Triple Viral

JURISDICCIÓN SANITARIA DICE QUE PODRÍA NO APLICARSE

Mientras la Jurisdicción Sanitaria número seis en la región Lagunera dice que hay probabilidad de que la vacuna Triple Viral no se aplique durante la Tercera Semana Nacional de Salud -que se realiza del 7 al 13 de octubre de este 2017- debido a que no hay fecha ni información detallada respecto al arribo de este biológico, la Secretaría de Salud (Ss) en Coahuila aseguró que se espera que el surtimiento de esta inmunización se haga esta misma semana.

"Hay escasez de la vacuna Triple Viral en el país y en Coahuila. Se espera que en el transcurso de esta semana la Ss subsane la situación", expuso el área de Comunicación Social de la Secretaría de Salud.

Por su parte, César Alejandro Del Bosque Garza, jefe jurisdiccional, comentó que "yo quisiera y espero que sí (llegue), pero lo veo difícil, les voy a tocar ese tema, por el mes de julio, había escasez de la BCG, les decía que en octubre iba a llegar y nos llegó en agosto, esto no depende de Coahuila ni de México, depende de los laboratorios internacionales que son los que las fabrican...no sabemos, quisiera tener los elementos para dar una fecha, pero ni siquiera en México me dan esos elementos".

Respecto a la no aplicación de esta vacuna -que protege a niños y niñas contra el sarampión, la rubeola y la parotiditis- durante la Tercera Semana de Salud, Del Bosque Garza declaró ayer que "no hay un riesgo absoluto, no es fundamental, el biológico principal para esta Tercera Semana Nacional son dos, la sabin y la VPH para jovencitas de quinto de primaria en adelante".

La primera vacuna Triple Viral se coloca a los doce meses de edad y la segunda, a los 6 años de edad o al ingresar a la escuela primaria y se aplica mediante una inyección en el brazo izquierdo.

Cabe mencionar, que ya son tres meses de desabasto de esta inmunización.

Cargamento Biológicos. Biológicos. ⇒ Hasta hace unos días, arribó a la región un cargamento de vacunas como la BCG (Bacilo Calmette-Guerin), Pentavalente y Rotavirus. ⇒ También llegaron vacunas Neumocócica, Td, doble viral (SR), albendazol y VPH que protege contra el Virus del Papiloma Humano.

Aplicación. De acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria número seis, el resto de las inmunizaciones que forman parte del Esquema Nacional de Vacunación sí se encuentran disponibles.

