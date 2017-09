Insisten en abrir vía en Paseo Morelos de día

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

A casi tres años de sufrir bajas ventas que aseguran han ocasionado el cierre de negocios, el despido de cientos de empleados y el desplome de las rentas, comerciantes del Paseo Morelos insisten en que se dé la apertura de la vialidad durante el día para atraer clientes.

En reunión celebrada ayer por la mañana, a la que invitaron al alcalde Jorge Luis Morán a través de un oficio que se firmó de recibido con fecha del 22 de septiembre y de la que no obtuvieron respuesta, los comerciantes presentaron tres propuestas de solución.

Son los integrantes del Consejo Morelos Centro Histórico, quienes proponen se abra el carril de poniente a oriente de la avenida, pues aseguran que "no hay peatones" durante gran parte del día.

Prueba de ellos es una seria de fotografías tomadas del 28 de abril al 4 de mayo desde las 10:00 hasta las 17:00 horas en las que no se observa ningún peatón. Por lo que solicitan que se abra de 8:00 a las 20:00 horas y los fines de semana que se cierre totalmente.

"Se demuestra que no es posible caminar y no hay nadie caminando porque el clima no lo permite, el calor tan fuerte y los rayos del Sol que tenemos en Torreón hacen daño", dijo Jesús de la Garza, presidente del Consejo.

Además piden estacionamiento sobre la avenida y que se permita la vuelta a la izquierda con precaución.

Y es que de acuerdo con los comerciantes, de los mil automóviles que circulaban a diario antes de la obra, se redujo a 500, pero ante la falta de estacionamientos, son cada vez menos los que circulan por esta arteria.

Estas sugerencias se presentaron al alcalde, junto con la invitación que no atendió.

En el documento, se recordó al edil "que nosotros nunca estuvimos de acuerdo con limitar a un solo carril la vialidad, y comentó usted ponerlo a prueba para en caso de no funcionar, se abriría nuevamente la vialidad".

El presidente del Consejo reconoció que dichas sugerencias, las conocen las autoridades. "Lo hemos dicho infinidad de veces, las autoridades conocen, pero no nos han atendido", dijo.

La idea insistieron los representantes de gran parte de los comerciantes de la Morelos, es mejorar las ventas que aseguran se vieron más afectadas durante los dos años de construcción y en lo que va de este año, más que durante el clima de inseguridad que se vivió hace algunos años en Torreón.

Dicen que de no obtener respuesta por parte de las autoridades podrían tomar otras medidas.

52

Están desocupados de la Treviño a la Rodríguez.

El siglo de torreón / Guadalupe Miranda

Sugerencia. Comerciantes de la Morelos insisten en que se abran los dos carriles del Paseo durante el día.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...