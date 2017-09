Refutan con cifras percepción en seguridad

YOLANDA RÍOS

Según el alcalde Jorge Luis Morán Delgado, hay distintos actores que con declaraciones alarmistas y sin fundamento, "trabajan" para generar una percepción negativa en materia de seguridad. De ellos no entiende cuál es su fin al insistir.

Dijo que "con números duros, se demuestra que no hay disparo en algunos delitos, como tratan de hacer creer a los ciudadanos, repitiendo y repitiendo lo mismo en cualquier foro".

Explica que incluso en delitos que aparecen con números altos, como en lo que respecta a los robos de autos, "hay detenidos, hay recuperación de vehículos, se realizan detenciones, pero eso no lo dicen, incluso, aunque sea alto el nivel de recuperación, esto no se registra en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, no se pueden dar de baja".

Dijo que "si ustedes todos los días publican que hay inseguridad, que las cifras de delitos son altas o que los servicios públicos están mal, la gente acaba por creerlo".

Las declaraciones de Jorge Luis Morán se dieron tras presentar las cifras de incidencia delictiva de la semana pasada en Torreón, que cerró con 4 muertes violentas entre ellas de una mujer.

El pasado jueves, el Consejo Cívico de Instituciones Laguna (CCIL) dio a conocer su Encuesta de Percepción 2017, en la que los ciudadanos reprobaron los indicadores de seguridad, y en materia de servicios públicos le dieron más baja calificación a Torreón que a Gómez Palacio.

Morán informó que la semana pasada, se registraron 12 robos a casa-habitación, 7 robos a negocio, 8 robos a personas,

Robaron 6 vehículos estacionados, y 2 con violencia.

El sector de la ciudad donde hubo más delitos fue la parte norte y también el mayor número de detenciones.

Se detuvo a una mujer que tenía en su poder mercancía que su novio le llevaba de robos cometidos en farmacias.

De las detenciones, algunas relacionadas con robo a casas-habitación, con lo que esperan aclarar varios ilícitos en esta modalidad.

Se realizaron detenciones de personas por venta de droga.

Morán Delgado expresa que se mantiene la coordinación con el resto de las corporaciones de seguridad como el Mando Especial y la PGJE.

