Reintegran a mil 500 adultos a 65 y Más

El Siglo de Torreón

La Secretaría de Desarrollo Social en Coahuila reincorporará a mil 500 adultos mayores al programa federal 65 y Más, luego de haber sido dados de baja por una serie de errores que los privó del beneficio.

El delegado de Sedesol en la entidad, Joel Nochebuena Hernández, informó que por instrucciones de oficinas centrales de la dependencia federal, se reincorporarán en Coahuila cerca de mil 500 adultos mayores, de entre los cuales de 280 a 300 corresponden a la Comarca Lagunera.

Aunque aún no se ha establecido una fecha para hacerlo, aseguró que podría ser a inicios del próximo año, pues asegura que se ha cubierto con todos los requisitos para hacerlo.

Los adultos mayores que fueron dados de baja del programa 65 y Más, fue porque aparecían como beneficiarios de una pensión, "pero resulta que muchos de ellos, no eran los directamente beneficiados, sino sus esposos, que al fallecer se quedaron con el beneficio", explicó el delegado.

Otra de las causas, fue que su dirección no coincidía, entre otros errores. "Eso se rectificó y ahora van a incorporarse, porque no debieron darlos de baja porque no eran ellos los directamente beneficiarios de la pensión", comentó el funcionario federal.

Actualmente, la Secretaría de Desarrollo Social en Coahuila, cuenta con un padrón de poco más de 90 mil adultos mayores, de los cuales, 28 mil 715 corresponden a la Comarca Lagunera de Coahuila.

Por otra parte, el delegado de Sedesol en la entidad, dijo que hasta el momento no se han girado instrucciones para realizar nuevas incorporaciones al programa federal 65 y Más.

Asimismo, Nochebuena Hernández comentó que después del 8 de octubre podría iniciar la entrega del penúltimo bimestre del año. Además de los giros, se estarán entregando 10 mil tarjetas Banorte a los beneficiarios, por lo que en el último bimestre, se espera una reducción considerable en el número de pagos con giro.

"Conseguimos que nos entregaran 10 mil tarjetas Banorte para darlas a la región de La Laguna, en San Pedro, Matamoros, y más, que genera mucha complicación para el pago. Estaremos entregando giros y tarjetas", indicó el delegado de Sedesol en Coahuila.

En la entrega pasada, correspondiente al bimestre julio-agosto, de los 8 mil 929 giros que se pagarían a los beneficiarios del programa 65 y Más, se entregaron en Torreón un total de 7 mil 806 giros.

También se entregaron 3 mil 237 tarjetas Banorte de 5 mil 014 que se tenían programadas por entregar.

Estas personas que recogieron su tarjeta bancaria, en este próximo bimestre estarán recibiendo su apoyo, por lo que no deberán acudir a recibir su giro, y pasar más de cinco horas para lograrlo.

Una vez que se entreguen las nuevas tarjetas en este penúltimo bimestre del año, el número de giros por entregar a finales de año, será aún menor.

La sede de esta entrega ha sido las instalaciones del Gimnasio - Auditorio Municipal, lugar en donde se han brindado las comodidades que los adultos mayores requieren, algunos de los cuales llegan a pasar hasta más de cinco horas para poder realizar el cobro de su apoyo.

Archivo

Cifras Programa 65 y Más en Coahuila: Programa 65 y Más en Coahuila: ⇒ Lo integran más de 90 mil beneficiarios. ⇒ En La Laguna son 28 mil 715 los beneficiados. ⇒ Se espera la reincorporación de mil 500 adultos en el programa. ⇒ En La Laguna será entre 280 a 300 los reincorporados.

De regreso. Serán reincorporados cerca de mil 500 adultos mayores en Coahuila, al programa federal de 65 y Más.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...