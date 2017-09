Fusionarán pintura y canto

Mariangel Sirgo y Ramón Ruiz ofrecerán el espectáculo "Fusión, pintura y canto" el día 28 de septiembre en el Museo Regional de La Laguna a las 20:00 horas.

La escultora y el cantante visitaron El Siglo de Torreón y el foro de SigloTV para hablar del evento en el que como su nombre lo indica mezclarán dichas expresiones artísticas.

"Es una fusión de mi trabajo como artista visual con la música de Ramón. En mi caso bailo flamenco sobre un lienzo y de esta manera creo una obra, después él ofrece su repertorio musical", comentó Sirgo.

Ruiz dijo que a raíz de su gusto por el flamenco han hecho una mancuerna artística sin precedentes que ahora pretende dejar huella en la Comarca Lagunera y en otras partes del país.

"Yo siempre he estado influenciado por el flamenco y la maestra Mariangel lo baila desde que era una niña; ella ha creado esta técnica denominada Flamenco dancing painting que seguramente les gustará; yo haré lo que siempre he hecho, cantar", expuso.

Sirgo dijo que estudió la Licenciatura en Artes en la UDEM, posteriormente se fue a radicar a Brasil durante cinco años. Al volver a México, comenzó a crear la técnica.

"Los zapatos tienen texturas que al golpear los lienzos forman figuras diversas y el resultado es fascinante. Hoy en día sigo perfeccionando la técnica", externó.

Por otro lado, Ramón explicó que en fechas recientes se ha dedicado a componer. Tomó clases en un taller de la reconocida autora Mónica Vélez quien hace poco ganó el Grammy Latino por el tema Ataúd de Los Tigres del Norte.

"Hace nueve años me fui de Torreón. He estado viviendo en México, en donde me he desarrollado como cantautor. Volví a La Laguna para estar un tiempo".

Evento Lo presentarán en breve Lo presentarán en breve ⇒ El 28 de septiembre, los artistas ofrecerán "Fusión, pintura y canto". ⇒ La cita será en el Museo Regional. ⇒ Informes en: fusion.pintura.canto@gmail.com

Mancuerna. Los artistas se presentarán en el Museo Regional de La Laguna con su show.

