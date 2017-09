'Las actividades de rescate no cesan'

ENCUENTRAN VíCTIMAS EN SUS LABORES

EL SIGLO DE TORREÓN

Elementos de Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Cruz Verde, AR Médica, así como voluntarios con experiencia en primeros auxilios de la unidad Torreón, viajaron a la Ciudad de México a brindar atención médica y actividades de rescate.

La Brigada Internacional de Rescate "Topos Azteca" tenía programado llevar a cabo en la localidad de Torreón, un curso- campamento de técnicas básicas de intervención para casos de desastre, los días 22, 23 y 24 de Septiembre, esto de forma conmemorativa al 32 aniversario del terremoto del 85 en CdMx.

Debido al sismo de 7.1 en escala de Richter que ocurrió el pasado 19 de Septiembre, el curso fue cancelado puesto que los instructores al igual que todo el cuerpo de Topos se trasladaron hacia los puntos donde requerían labores de rescate.

Daniel Ríos, Topo Azteca lagunero, informó al director de Protección Civil, Alberto Porragas Quintanilla, la necesidad de brindar apoyo en el centro del país, fue entonces cuando se comenzó con las actividades necesarias para reunir a las personas y recabar herramientas como; palas, picos, detector de gases y equipo de rescate en alturas proporcionado por PC, al igual que otras herramientas que se recibieron mediante donativos.

El día miércoles 20 de septiembre, un equipo de laguneros formado por cinco topos, cuatro elementos de AR Médica, ocho de Cruz Roja, tres de Cruz Verde, tres de tribunales administrativos y dos voluntarios se dirigieron rumbo a la Ciudad de México con el objetivo de salvar vidas.

Durante el viaje presentaron algunos inconvenientes como la descompostura del camión, situación que retardo su llegada aproximadamente 4 horas.

Alrededor de las 8 de la noche llegaron a la Ciudad de México y tras reportarse al puesto de mando con los Topos Azteca, iniciaron actividades como brigadas en un edificio habitacional de cuatro pisos, el cual se desplomó en Delegación Tlalpan, sobre Avenida de las Rosas.

Según información proporcionada por Daniel, quien se encuentra como encargado de la unidad de rescate de Torreón, y Rubén Ruiz, rescatista lagunero, trabajaron durante toda la noche del jueves concluyendo hasta las 5:30 pm del viernes, encontrando tres víctimas, dos mujeres y un hombre que murieron por el Colapso durante el sismo.

Bajo un escenario riesgoso para los laguneros, estos intentaron rescatar aún con vida a las dos mujeres que se encontraban dentro del multifamiliar, y a pesar de realizar los mayores esfuerzos por lograrlo, el colapso del inmueble y la posición de las personas atrapadas evitaron que aún se encontraran con vida.

El rescatista Ríos expresa que el estado en el cual se encontraban las víctimas representa un escenario complicado de describir.

Agregó que el grupo de laguneros viajó consiente de que los gastos económicos serían por cuenta propia ya que no se contaba con algún aporte de capital, pero al llegar a la ciudad de México, las personas en la calle les ofrecían alimentos, transporte a las zonas afectadas y diversos tipos de ayuda que facilitó su labor.

"Se acercaron varias personas a abrazarme para agradecer lo que hacemos, completa solidaridad, completamente acogidos por la gente, el taxi en el que me voy en la mañana no me cobró, quedo sorprendido con la misericordia de Dios" declaró.

La seguridad médica de los rescatistas se encuentra en constante chequeo, se le proporciona vitaminas y buenos alimentos para que puedan continuar con su trabajo

Según Daniel, los rescatistas de la Laguna se encuentran en el puesto de mando de Topos Azteca en CDMX esperando ser activados nuevamente para brindar su apoyo.

"Las actividades de rescate no cesan" agregó.

CORTESÍA

Ejemplo. Iniciaron actividades como brigadas en un edificio habitacional de cuatro pisos.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...