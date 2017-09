VIDA CAMPIRANA SE ABRE VENTANILLA PROAGRO PRODUCTIVO

Después de 24 años de permanecer restringido, el Programa PROAGRO Productivo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), se espera sumar en el 2017, en una primera etapa, 200 mil nuevos beneficiarios a nivel nacional entre pequeños productores y productoras que cultivan granos básicos y oleaginosas, en terrenos de hasta 20 hectáreas de temporal y hasta cinco hectáreas de riego, informó El Delegado de la SAGARPA Ing. José Armando García Triana, quien además preciso que mañana lunes 25 de septiembre, la dependencia federal abrirá la ventanilla de atención en las instalaciones que albergan a la Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural, ubicada en calle Chihuahua número 14 oriente de Ciudad Lerdo, Durango; y funcionará hasta el 18 de octubre, también informo que la Delegación de la SAGARPA en la Región Lagunera, tramitará la reincorporación de predios que fueron dados de baja del PROCAMPO entre los años 1994 al 2013, así como incorporar a la base de datos del PROAGRO Productivo predios que en su oportunidad no fueron inscritos al Procampo.

Para aprovechar esta oportunidad debe acudir el propietario o su representante debidamente acreditado, haber sembrado el predio en 2017, su unidad productiva no debe rebasar las 20.00 hectáreas y presentar la siguiente documentación original y copia legible.

Las personas físicas deberán acreditar la propiedad del predio, boleta de pago de agua para predios ubicados en los distritos de riego, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio, documento donde se especifique el número de cuenta bancaria y su CLABE.

Las personas morales deberán presentar identificación oficial vigente del representante, CURP del representante legal, cédula de identificación fiscal de la persona moral, copia del acta constitutiva, poder otorgado al representante para actos de administración conforme a la legislación del estado, comprobante de domicilio de la persona moral, estado de cuenta bancaria donde se especifique número de cuenta bancaria con CLABE y Relación de Beneficiarios de la persona moral.

El Delegado de SAGARPA subrayó que es obligatorio para ambos tipos de persona presentar un croquis del predio para facilitar su georreferenciación, que se realizará en la misma ventanilla, así como proporcionar un número telefónico sea móvil o fijo y de ser posible un correo electrónico.

Indicó que, una vez concluido el trámite, el propietario del predio recibirá un acuse y será la Dirección General de Operación y explotación de Padrones, como Unidad Responsable del componente, quien otorgará la calidad de ser reconocido como parte de la población elegible del PROAGRO y gozar de los beneficios de este programa.

García Triana destacó que el Padrón Nacional del PROAGRO Productivo -principal componente de la SAGARPA por su cobertura-, asciende a una población objetivo de más de dos millones 173 mil productores, con tres millones 354 mil predios y 11 millones 980 mil hectáreas de producción agrícola.

Con estas acciones, dijo el Delegado de SAGARPA en la Región Lagunera, el Gobierno de la República ratifica el compromiso de fortalecer e impulsar la producción de alimentos en el país, a través de ampliar la capacidad de liquidez a los trabajadores del campo, a fin de invertir en acciones productivas, innovar en uso de tecnologías, mejorar sus prácticas agrícolas, desarrollo de capacidades e incrementar sus rendimientos.

Finalmente, informó que SAGARPA abrirá una segunda ventanilla que operará del 19 al 24 de octubre en el Distrito de Desarrollo Rural Laguna Coahuila, ubicado en Paseo del Olmo y Paseo la Rosita, Colonia Campestre La Rosita, en la Ciudad de Torreón, Coahuila.

Cambiando de tema la UAAAN Unidad Laguna en coordinación con el Ing. Luis Castañeda cronista de esta universidad invitan a los estudiantes egresados y personal a la ceremonia del 105 Aniversario Luctuoso de Don Antonio Narro a celebrarse hoy domingo 24 de septiembre a las 10 horas en las instalaciones de este plantel educativo.

Dios tiene en su gloria a un hombre de bien que fue visionario y dono su fortuna para que se fundara lo que hoy conocemos a esta magnífica universidad que lleva su nombre.

A continuación esta frase que nos hará reflexionar sobre lo importante de pensar

"Pensar es el trabajo más duro que hay, quizás por eso tan pocos se dedican a ello". -HENRY FORD

Estimado lector le invito con amor para que nos solidaricemos brindando ayuda a todos nuestros hermanos que fueron afectados por los pasados sismos, existen muchas formas de hacerlo, haga lo que le dicte su corazón y realice lo que este en su posibilidad no pregunte, no cuestione, no critique… lo importante es no perder la sensibilidad y amor al prójimo recuerde que a los ojos de Dios todo será recompensado.

Disfrutemos como caen las doradas hojas de nuestros árboles en el otoño que recién inicio el día 22.

