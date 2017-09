Polémica en Congreso por 'ajuste' de deuda

SALTILLO, COAH.-

Con 15 votos a favor y cinco en contra, el Congreso Local aprobó - en una polémica sesión- una reestructura o refinanciamiento de la deuda de Coahuila por un monto de hasta 37 mil millones de pesos y con la posibilidad de ampliar el plazo hasta por 30 años.

El dictamen se aprobó a las 12:03 horas del viernes, luego de la reunión que realizó la Comisión de Finanzas, que coordina el legislador priista, Antonio Nerio.

Tras la reunión, la bancada panista se pronunció en contra al indicar que el Congreso aprobó en fast track la reestructura o refinanciamiento de la deuda solicitada por el gobernador Rubén Moreira.

"En menos de doce horas se busca aprobar la nueva reestructura o refinanciamiento, no se dio el tiempo suficiente para analizarlo y se busca ampliar la deuda que actualmente existe, se le da un cheque en blanco al gobernador y al secretario de Finanzas", acusó Jesús de León en tribuna.

Por su parte, el legislador priista Javier Díaz, indicó que la Secretaría de Finanzas ha explicado que no se contratará más deuda.

"Nosotros tenemos que buscar cómo generar ahorro, esto nos ayudará a mejorar la calificación crediticia. El decreto que se leyó se hizo junto con Banobras y la Secretaría de Finanzas", dijo. "Las decisiones que toma el Congreso son decisiones con responsabilidad".

'No es reestructura'

El subsecretario de Deuda en la Secretaría de Finanzas, Armando Rubio, declaró que no se incrementarán los montos de la deuda, ni el plazo de pago.

El subsecretario de Deuda, aseguró que sólo se realizará una nueva estructura de fideicomiso.

"No es una reestructura, es crear una nueva estructura que nos propusieron en Banobras y Hacienda para efectos de potenciar el fondo general de participaciones y eso nos dará la oportunidad de mejorar las calificaciones y por ende las tasas de intereses "

"No estamos contratando pasivos, no estamos contratando ni un cinco más", añadió. No obstante, dijo que no es posible indicar el ahorro que representará para el Estado, ya que dependerá de la negociación que se realice.

Rubio también aseguró que no se realizarán pagospor asesoría financiera.

Por su parte, los integrantes del frente por la Dignidad de Coahuila criticaron la renegociación de la deuda bancaria de Coahuila. Asimismo, acusaron al gobernador de aprobar en fast track la reestructuración o refinanciamiento de la deuda.

"Mientras que los coahuilenses se encuentran concentrados apoyando a las víctimas del terremoto Rubén Moreira aprovechó para aprobar de albazo la reestructuración de la megadeuda", se indicó a través de un boletín de prensa firmado por el panista, Guillermo Anaya, el empresario Armando Guadiana Tijerina, José Ángel Pérez ex candidato a gobernador y los excandidatos a gobernador independiente, Luis Horacio Salinas y Javier Guerrero.







