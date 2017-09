A confirmarse como 'The Best'

LONDRES, INGLATERRA.-

Cristiano Ronaldo compite con Messi y Neymar en busca de ser el mejor

El portugués Cristiano Ronaldo, el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar lucharán el próximo mes de octubre en Londres por alzarse con el premio 'The Best' de la FIFA, que designa al mejor futbolista del año.

El máximo organismo del balompié mundial dio a conocer ayer en Londres, ciudad en la que se entregarán también los premios -se pasa de Nyon a la capital británica- a los tres finalistas al prestigioso galardón, que el pasado año fue a parar a manos de Ronaldo.

El delantero del Real Madrid se presenta de nuevo como máximo favorito para coronarse rey del futbol mundial después de levantar, en una temporada de ensueño, los títulos de la Liga española, la Liga de Campeones, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa.

Messi será nuevamente su principal rival tras una campaña en la que ha brillado más individualmente que colectivamente con el Barcelona. El argentino llega después de conquistar la Copa del Rey con el conjunto azulgrana y de ganar el premio a mejor artillero de la liga española.

Neymar, protagonista indiscutible del pasado verano tras su sonado traspaso, por 222 millones de euros, del Barcelona al París Saint-Germain. El brasileño se sube al podio -el año pasado el tercero fue Antoine Griezmann- y se confirma como la principal alternativa a Cristiano y Messi en el futuro.

en las damas

En categoría femenina, la principal sorpresa fue la inclusión de la jovencísima venezolana Deyna Castellanos en el trío de finalistas, junto a la histórica Carli Lloyd y a la holandesa Lieke Martens.

Lloyd (Houston Dash -jugó cedida este año en el Manchester City Women-) y Martens, del FC Barcelona (el curso pasado defendió los colores del Rosengard), son, a priori, las principales favoritas para convertirse en la nueva reina del balompié.

Para el segundo 'The Best' de la historia, la FIFA ha buscado desligarse completamente del Balón de Oro, que entrega cada año la revista francesa France Football: ahora se deja de premiar el año natural y se comienza a festejar la temporada futbolística, de agosto a septiembre, aproximadamente, algo más ajustado a la realidad del balompié.

Además, el máximo organismo del futbol mundial ha cambiado la fecha y la ubicación: de Nyon (Suiza) se pasa a Londres (Reino Unido), y de enero se pasa a octubre (23), adelantándose al Balón de oro. En la gala del próximo 23 de octubre, que tendrá lugar en el histórico London Palladium -escenario de conciertos y espectáculos de grandes como Frank Sinatra, Louis Armstrong, Dean Martin, Sammy Davies Jr, Judy Garland o The Beatles- se premiará, además, a los mejores entrenadores del año, a la mejor jugadora de la temporada, el mejor gol, la mejor afición y, por primera vez, al mejor portero.

El costarricense Keylor Navas (Real Madrid), el italiano Gianluigi Buffon (Juventus de Turín) y el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich) pugnarán por el premio 'The Best' a mejor arquero del curso. "Ya era hora de que se premiara a un portero. Siempre se dice que la de guardameta es la segunda posición más importante del equipo, después del delantero. Si no tienes un buen arquero no tienes un buen equipo", aseguró el histórico portero inglés Peter Shilton, uno de los cinco exjugadores presentes en el acto de ayer en Londres, durante el anuncio.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se presenta como el principal favorito para suceder al italiano Claudio Ranieri como mejor entrenador del año. El preparador francés fue segundo el año pasado, pero, tras conquistar La Liga y la 'Champions' por segunda campaña consecutiva, no parece que ni Antonio Conte (Chelsea) ni Massimiliano Allegri (Juvetus), los otros dos finalistas, vayan a impedir su coronación.

"Son tres grandes candidatos para ganar el premio. Veo que la tradición italiana se mantiene. Zidane ha hecho algo único en la historia de la Liga de Campeones: ganarla dos veces seguida. Y eso es especial", aseguró Roberto Di Matteo, antiguo técnico del Chelsea y del Schalke 04, durante el evento de hoy.

En categoría femenina, serán el danés Nils Nielsen, el francés Gérard Precheur y la holandesa Sarina Wiegman los que pugnarán por el premio 'The Best' a mejor entrenador.

Nielsen, exseleccionador de Dinamarca, guió al conjunto nórdico a la final de la Eurocopa femenina de 2017, mientras que Precheur se ha coronado campeón de liga y de Copa en Francia los últimos tres años y vencedor de la Liga de Campeones en 2016 y 2017 con el Olympique de Lyon.

Sin embargo, es la holandesa Sarina Wiegman la que parte como favorita al premio después de haber conquistado con el combinado 'Oranje' la Eurocopa de este año.

Además, la FIFA premiará también a la mejor afición de la temporada; un galardón por el que pugnan el Borussia Dortmund alemán, el Celtic escocés y el Copenhague dinamarca.

El pasado año, en la primera edición, el premio recayó en las hinchadas de Liverpool y Dortmund, célebres por cantar al unísono el himno oficioso de los 'Reds', el 'You'll Never Walk Alone', antes de un partido de la Liga Europa un día antes de cumplirse el 27 aniversario de la tragedia de Hillsborough.







