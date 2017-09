Con eso de que los magistrados de la Sala Superior del Tremendo Trife postergaron todos los asuntos electorales pendientes hasta nuevo aviso para la noble labor de habilitar su sede como centro de acopio y de apoyo para los damnificados por el sismo que sacudió el centro de la República el martes pasado, los jugadores del partido por la copa Coahuila 2017 han decidido dedicar su tiempo a atender otros menesteres, eso sí, siempre de cara al respetable para no perder vigencia y prepararse para 2018 por aquello de que cualquier cosa puede pasar.

En el caso del PAN, Guillermo Anaya es el que ha adoptado el perfil más discreto con algunos comentarios de apoyo y solidaridad a los afectados por el terremoto y uno que otro dardo emponzoñado al gober Rubén Moreira por haber solicitado “al amparo de la desgracia” una nueva renegociación de la megadeuda de Coahuila. Más activos se han mostrado Armando Guadiana, de Morena, y el independiente, Javier Guerrero, también en los mismos temas, aunque en el caso del empresario minero-taurino ha emprendido la defensa de su jefe Andrés Manuel y el fiel escudero empresarial de éste, Alfonso Romo, de los múltiples ataques recibidos, desde dentro y fuera del partido. Por parte, el priista Miguel Riquelme concluyó la pasarela con los secretarios de estado desde la semana pasada que se había anunciado con bombo y platillo la reunión con el ministro de Hacienda, José Antonio Meade, también conocido como el “tapado destapado” para la presidencial del 18, supuestamente para revisar con don Rubén los dineros que le tocarían a Coahuila el próximo año. Pero dicha reunión no se llevó a cabo, al menos cuando se dijo que se realizaría, seguramente por los cambios que hubo debido a los dos temblores de septiembre.

Riquelme anduvo ocupado atendiendo felicitaciones por su cumpleaños -al parecer ahora sin espectacular convite como el del año pasado- y también publicando muestras de apoyo a los afectados por el sismo. Además, los subagentes disfrazados de marchantes cuentan que se dio su tiempo el jueves para un baño de pueblo en el mercado Juárez en donde, acompañado de dos de sus pajes, degustó un suculento caldo de res, unas enmoladas rematadas con unos deliciosos frijoles puercos. Como para hacer más ligera la espera a que vuelva el Tribunal a retomar el caso Coahuila.

***

Y ya que hablamos del terrible sismo que ahora sí hizo que retumbara en sus centros la tierra, cuentan los agudos observadores que el desastre ha dejado al descubierto, una vez más, de qué está hecho este país... en sus distintos estratos. Por una parte están la gran mayoría de la sociedad civil que desde el anonimato y la honrada medianía juarista se ha volcado a las calles y centros de acopio a ayudar a sus hermanos mexicanos en desgracia. Por todos ellos, este agente y sus subagentes se ponen de pie, se quitan el sombrero de cazador de ciervos y hacen una pronunciada reverencia. Pero desgraciadamente también ha surgido uno que otro vivales que está aprovechando la tragedia para lucrar literalmente con ella. Por ejemplo los malandrines que están robando cargamentos de ayuda o los pasados de lanza que abren centros de acopio, pero no para ayudar a los necesitados, sino para ayudarse ellos mismo. Para estos, una sonora rechifla desde gallopa. Pero los que de plano sí se volaron la barda son los políticos, quienes en vez de seguir el valioso ejemplo de sus representados, andan viendo por sus propios intereses y nada más que sus intereses. Unos, los que gobiernan, sólo posando para la foto y fingiendo que les duele la desgracia de miles de mexicanos. Otros, los dirigentes del partidos, peleando por ver quién “dona” más dinero y de qué forma, para tratar de capitalizar el gesto de cara al proceso electoral de 2018, como si se tratara de su dinero, cuando todos sabemos que son los pesos de Juan Ciudadano. Y unos más que, en vez de facilitar la ayuda que fluye de distintas partes de la República, la retienen con el fin de acapararla para pararse el cuello después, más cerquita de las campañas. Esto sí es no tener... sentido de la decencia. Para todos ellos una trompetilla sin sordina y con altavoz. Qué bárbaros. Con todo, a pesar del mal ejemplo de los políticos, el mundo también nos ha dado una gran muestra del cariño que muchos sienten por nuestro bello país en distintas latitudes del orbe, y han enviado manos, víveres y herramientas para apoyar. Para todos ellos, las gracias totales, como diría el genio musical Gustavo Cerati, que en paz descanse y, a propósito, autor de aquel gran clásico del rock en español Cuando pase el temblor.

***

Y en temas más locales, el fantasma del desajuste por el cambio de gobierno sigue creciendo y asustando a propios y extraños en Torreón. Y es que a las obras inconclusas e interminables del Metrobús, Teleférico y pavimentación, que serán heredadas a la administración de Jorge Zermeño, hay que agregar lo que está pasando en términos de seguridad. Esta misma semana varios empresarios que se reunieron con el delegado de la ahora Fiscalía General del Estado en La Laguna, Jesús Jasso Fraire, mostraron su preocupación por el incremento de las actividades delincuenciales en los últimos meses y de cara al relevo de poderes el 1 de enero de 2018. Y no les falta razón, puesto en que en fechas recientes se ha visto crecer el número de asesinatos con el sello del hampa, a la par que se han disparado los robos y algunos de ellos con violencia. Claro que la respuesta de las H. Autoridades es que hay detenidos, aunque eso no signifique necesariamente que los ilícitos se terminen. Porque al parecer la delincuencia es como el ejército de los 10,000 Inmortales del rey Darío, cuando uno cae, ya está el relevo listo para entrar al quite. El asunto es que es cada vez más notorio que entre el cambio de Mando Especial y la normal adaptación que se requiere, y el proceso de relajamiento que trae consigo el proceso de entrega-recepción, hay una ventana de oportunidad que los malandros y malandrines están aprovechando para cometer sus fechorías. Vamos a ver qué pasa cuando entre don Jorge, con quien se esperan varios cambios en este rubro, el primero, la devolución de la jefatura de Policía Municipal a manos de un civil, cosa que ha desatado bastante polémica.

***

Y ya que hablamos de problemas urbanos, ha llamado poderosamente la atención la proliferación de ratas, estas de cuatro patas, en varios puntos de la zona metropolitana de La Laguna. Hace algunas entregas nuestros subagentes ya daban cuenta de cómo se han multiplicado los roedores en el centro de Lerdo a expensas del aumento de licencias para la venta en puestos fijos y semifijos. Pues bien, en donde también las ratas y ratones se pasean muy quitados de la pena es en el sector que se conoce como Distrito Colón, incluso hay quienes las han visto cruzar campantes la más bella de las calzadas torreonenses a plena luz del atardecer. Es de suponer que el boom que está teniendo el sector a raíz de la apertura de Paseo Morelos y gracias al empuje de jóvenes emprendedores y no tan jóvenes miembros del boyante gremio de los funcionarios antreros que han sacado raja de la compra de bienes inmuebles para convertirlos en populares “restaurantes bares” y venderlos o traspasarlos precios mucho mayores que su costo original, está provocando también que los roedores encuentren en este espacio el lugar ideal para formar una pujante colonia. De cualquier forma, esto habla del descontrol que impera en la zona, ya que debe tenerse una regulación sanitaria adecuada y sobre todo una supervisión que orille a su cumplimiento. Pero si las H. Autoridades Municipales en cabezadas por el jefazo Jorge Luis Morán no han podido meter en cintura a los antros que disfrazados de “restaurantes bares” con licencias ídem venden alcohol los domingos hasta las 2 de la mañana, como si fuera sábado, pues menos pondrán atención en unos tristes mamíferos miomorfos de la familia muridae.

***

En asuntos del bello Chiapas del Norte, cuentan que el responsable de la Comisión Estatal de Vivienda en La Laguna y suspirantea presidente del PAN en Gómez Palacio, Luis Lozano, empezó a aprovechar el cargo para tratar de coaccionar -perdón, solicitar amablemente- el voto ofreciendo los pisos firmes y pintura que se entregan a través de los programas de esa dependencia. De la misma forma, dicen, funcionarios de la administración estatal que forman parte de la planilla que encabeza don Luis, están ofreciendo chamba en el gobierno a todos los panistas que les brinden su apoyo en la asamblea que se llevará a cabo el próximo primero de octubre. Entre ellos están el polémico Julio Castañeda, encargado de Planeación de la Subsecretaría de Educación; Mario Ibáñez, administrador de la Recaudación de Rentas y el exrregidor Jorge Calero. Comentan que hasta la subdirectora de Finanzas en La Laguna, Teresa Becerra, se ha sumado al cambalache y que empezó a hacer ofrecimientos de “acomodar” gente si votan por la planilla de la que también forma parte. Lo malo de esto es que los panistas mencionados que ocupan cargos en la administración estatal por lo visto lo que menos hacen es atender sus responsabilidades como servidores públicos, porque están más dedicados a la grilla interna. Lo feo es que ya en algunos casos panistas han sido amenazados por estos personajes de perder su trabajo si no se suman al proyecto de Lozano, aprovechando la falta de presencia y control de la dirigencia del partido. Lo peor es que la inoperancia política que afecta a la administración estatal va en aumento.

