Ayuda de famosos no para

La actriz Kate del Castillo publicó un par de videos donde asegura que en California están reuniendo víveres para ayudar a las víctimas del sismo del 19 de septiembre en México.

"Es una pena no poder estar en México en estos momentos. El hecho de que estemos lejos no quiere decir que no podamos ayudar. Quiero que sepan todos los mexicanos que acá en California estamos haciendo centros de acopio para mandar a México cosas que se necesiten", comentó en su video la intérprete mexicana.

La actriz señaló una serie de espacios como Los Altos Woods y Lynwood, para dejar víveres y demás herramientas que se utilizan para las labores de apoyo, como guantes para las personas que están ayudando.

"Todo lo que puedan ustedes poner en las cosas que donemos hay que poner donación y hay que ponerles un mensajito bonito, un mensajito de no pierdan la fe, de no están solos, de estamos con ustedes", agregó.

Por su parte Belinda informó en su cuenta de Twitter que le robaron un camión que transportaba víveres para los damnificados por el sismo en Morelos.

"Sí hay que tener cuidado, a mí hoy me robaron un camión, por eso es mejor entregarlo personalmente, cuidado, que la ayuda vaya bien dirigida", publicó.

La cantante acompañó su mensaje con un video grabado por otra usuaria en Twitter; en él se narra que el gobierno se está llevando los tráileres con los víveres mientras la gente intenta detenerlos.

"El gobierno está desviando los camiones con toda la ayuda en Cuernavaca para llevarlos a bodegas. Ayudan a difundir por favor".

Belinda se comprometió, por medio de su fundación, Gaia Planeta Azul, a ayudar a construir viviendas en Jojutla, municipio de Morelos seriamente afectado por el movimiento telúrico ocurrido el 19 de septiembre.

LUTO EN HOY

Ademas, ayer se supo que entre las víctimas mortales del sismo del 19 de septiembre está el hijo de un integrante del programa Hoy.

Así lo anunció Galilea Montijo en la emisión televisiva: "Enviamos nuestras condolencias a nuestro compañero de producción Óscar Vargas. Su hijo Raúl Alexis Vargas Macías de 7 años fue uno de los niños que murió bajo los escombros del Colegio Rébsamen. Que descanse en paz, que descansen en paz todas las víctimas", expresó la conductora.

Montijo añadió que todo el equipo del programa se solidarizaba con las víctimas, que hasta ese momento se reportaban 293.

Apoyo. En las redes sociales se difundió un video en donde la cantante y actriz Belinda, con pala en mano, remueve escombros junto a miembros de su fundación en la CDMX.

