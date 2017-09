Coahuila es zona de baja sismicidad: Investigador SSN

SALTILLO, COAH.-

Luego de que se generara en redes sociales diversas opiniones de que Coahuila se ha convertido en zona sísmica, un investigador del Servicio Sismológico Nacional (SSN), aclaró que Coahuila es una zona de baja sismicidad, no obstante, no se descarta que podrían generarse fenómenos de mayores magnitud, toda vez de que estos fenómenos no son predecibles.

Miguel Ángel Santoyo, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM Campus Morelia, manifestó que el sismo ocurrido la madrugada del miércoles en San Pedro de las Colonias, no tiene relación con los ocurridos recientemente.

Al ser Coahuila una zona de baja sismicidad, no significa que sea escasa, sino de menor magnitud, la cual es imperceptible.

