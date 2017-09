'Sentía que la tierra se movía, estaba enojada'

COMARCA LAGUNERA.-

La gomezpalatina Sandra vivió el temblor en Puebla

COMARCA LAGUNERA







COMENTAR

Sólo unos segundos bastaron para que Sandra, viviera una de las experiencias más impactantes de su vida. La joven de 30 años de edad, es originaria de Gómez Palacio, Durango y desde hace un año y seis meses, decidió irse a vivir a Puebla, uno de los estados más afectados por el temblor de 7.1 grados Richter que se registró el pasado martes y que ha estremecido a nuestro país y al mundo entero.

Al mediodía, la mujer se encontraba en su oficina, en San Andrés Cholula, cuando de repente, todo empezó a caer. Horrorizada por el hecho, narra que desde su escritorio comenzó a sentir una vibración, y que poco a poco, fue sintiendo como el terremoto la sacudía.

"Fue terrible, mis compañeros empezaron a gritar que estaba temblando, se caían los calendarios, los lápices brincaban, todos corrimos, sentía que la tierra se movía, que la tierra estaba enojada, gracias a Dios la puerta estaba abierta y logramos salir, nos quedamos en medio de la calle viendo como pasaba todo… y de inmediato se fue la luz".

'no podía abrir la puerta'

"A mi me apuraba Felipe, mi pareja, con la que vivo en San Pedro Cholula, andaba de turno de noche y a la hora del sismo, pues estaba dormido en el día, aunque él es de Chiapas y está acostumbrado a los temblores dice que nunca había tenido tanto miedo, se bajó al primer piso pegado a las escaleras, pero no podía abrir la puerta, no podía meter la llave por el mismo temblor, era una desesperación muy grande, dice que cuando por fin pudo abrirla, se salió descalzo a la calle".

En cuanto tuvo oportunidad, y luego de observar algunos de los destrozos que dejó este fenómeno, de inmediato se comunicó con su familia que estaba ansiosa por saber de ella.

"Todo mundo queríamos comunicarnos con la familia, pero las líneas estaban colapsadas, no había forma, afortunadamente en esta zona fueron cosas ligeras, aunque sí hubo afectaciones en las iglesias. Ya le dije a Felipe ¡vámonos a Gómez Palacio!, es que nunca me había sentido con tanto miedo, anoche (antier) ni siquiera pude dormir bien, no me sentía a gusto", detalla.

Luego de este difícil momento y debido a que también vivió el terremoto del pasado jueves 7 de septiembre, de 8.2 grados, la joven expresó que se ha estado informando respecto a los planes familiares de Protección Civil y al llamado "Triángulo de la vida", una técnica que se utiliza para poder salvarse en caso de un sismo.

Por el momento, la lagunera descartó la posibilidad de retornar a su ciudad natal.

'HAY MUCHOS MUERTOS'

Con peor suerte corrió Julieta, de origen chiapaneco y que desde hace años, se mudó a Puebla para continuar sus estudios universitarios.

Atónita por el sismo que golpeó al estado en que radica, cuenta que a sus 19 años de edad, nunca se imaginó presenciar un temblor tan potente y mucho menos, observar a sus alrededores a tantas personas muertas, tiradas entre los escombros y a gente desesperada por saber de sus familiares.

"Estamos bien gracias a Dios, la ciudad está hecha un caos, hay muchos muertos, pero nosotros estamos bien, no había líneas, gas, no había nada, fue muy feo, ", dice la universitaria, con la voz entrecortada. Hasta ayer, y en medio de la tragedia que paralizó a los poblanos, Julieta, tuvo que comenzar con la mudanza a su nuevo hogar, ubicado en el corazón del Estado, esto mientras observaba -principalmente en el centro- algunos edificios que quedaron con múltiples afectaciones tras el terremoto.

============05 Firma foto nombre(19133025)============

el siglo de torreón

============05 Pie de Foto Texto(19133024)============

Terremoto. Mientras realizaba una mudanza, Julieta logró captar los destrozos de este edificio.





Terremoto. Mientras realizaba una mudanza, Julieta logró captar los destrozos de este edificio.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...