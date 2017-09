Betis y Guardado le pegan al Madrid

Agencias

Ciudad de México.- El club de futbol Real Betis, con el mediocampista mexicano Andrés Guardado, logró un histórico triunfo ayer sobre Real Madrid por 1-0, en partido de la quinta fecha de la Liga española.

La cancha del estadio Santiago Bernabéu albergó el compromiso, donde se guardó un minuto de silencio antes del silbatazo inicial en honor a las víctimas del sismo que afectó al centro de la República Mexicana el pasado martes.

Los "merengues", en el regreso del portugués Cristiano Ronaldo, quien también envió un mensaje solidario al pueblo mexicano, se cansaron de fallar ante un portero Antonio Adán notable para mantener el cero en su meta, aunado también a la ayuda de sus postes.

Guardado comenzó el choque en el banco de suplentes y antes del descanso ingresó en lugar del lesionado Víctor Camarasa, al minuto 44.

El "Principito" disputó el resto del encuentro de buena forma y junto a sus compañeros aguantó los embates del rival, pero no solo eso, el paraguayo Arnaldo Sanabria fue capaz de perforar la portería del costarricense Keylor Navas al minuto 90+4 para el 1-0 definitivo.

Betis no vencía en el Bernabéu desde hace 19 años y ayer lo hizo en un choque en el que se recordó a México, jugó Guardado y se cortó una racha de 73 partidos seguidos de los blancos de hacer al menos un gol por encuentro.

De este modo, Real Madrid se estancó con ocho unidades, a siete de diferencia del líder Barcelona (15), mientras los béticos alcanzaron nueve puntos.

ZIDANE LO LAMENTA

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, lamentó la falta de fortuna en el partido ante el Real Betis en el que se rompió la racha de 73 partidos marcando pese a tener numerosas ocasiones y reconoció que el año pasado ganaron partidos de forma inmerecida que ahora pierden.

"El análisis que hacemos del partido es que hoy no ha querido entrar. Hemos tenido 26 ocasiones de gol y no ha querido entrar. Esto es el futbol, no hay que dar más vueltas porque no ha sido un mal partido", defendió en rueda de prensa tras la derrota.

"Si marcas el partido es distinto pero no pasó eso. El año pasado ganamos partidos que no merecíamos y ahora es al revés. Hay que estar tranquilo porque son tres partidos en casa con dos puntos de nueve y hay que aceptarlo", añadió.

Esa mala racha con la que el Real Madrid ha comenzado de local en Liga, con dos empates ante Valencia y Levante y la derrota ante el Real Betis, le deja ya a siete puntos del Barcelona. Zidane pidió calma sin darle importancia excesiva a la desventaja.

Real Madrid anunció ayer la extensión del contrato del delantero Karim Benzema hasta el final de la campaña del 2021.

El contrato actual del francés era vigente hasta el final de la temporada del 2019.

La prensa española dijo que la cláusula de rescisión de contrato de Benzema seguirá siendo de mil millones de euros (1,200 millones de dólares), similar a la de Cristiano Ronaldo.

Benzema, de 29 años, ha estado con el Madrid desde el 2009. Esta campaña lleva un gol en seis partidos.

El Madrid extendió recientemente los contratos del veterano lateral izquierdo Marcelo, el mediocampista Francisco "Isco" Alarcón y el lateral derecho Dani Carvajal.

Benzema, hasta 2021

El centrocampista del Real Madrid, Marco Asensio (d), se lleva el balón ante el acoso del jugador mexicano del Real Betis, José Andrés Guardado. (EFE)

