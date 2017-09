El Siglo de Torreón

El sismo de 7.1 grados Richter que azotó a CDMX, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Morelos el pasado martes acaparó la atención de decenas de famosos del extranjero quienes a través de El Siglo de Torreón enviaron fortaleza a esta nación.

La actriz colombiana Lorna Cepeda, conocida en México por su papel de "Patricia Fernández" en el melodrama Yo soy Betty, la Fea; dijo que recibió con mucha tristeza la noticia del sismo a través de los noticieros.

"Todos estamos con México en este momento. En México la gente es fuerte, hay mucha fortaleza y ustedes tienen a la Virgen de Guadalupe, así que van a estar muy protegidos y Dios mediante van a salir adelante; hay que tener paciencia y mucha fortaleza y en verdad estamos con todos ustedes", dijo desde su casa en Bogotá.

Para la cantante venezolana, Karina, ver los videos en redes sociales de edificios cayéndose fue algo muy difícil pero lo que más tristeza le dio fue saber que fallecieron más de 200 personas entre ellas varios niños.

"Sólo queda encomendarse a Dios, rezar por las víctimas y porque no haya más de estos fenómenos. La naturaleza está gritando un cambio; nos tenemos que aferrar más a nosotros mismos, a la vida, al amor, a las bondades, a tratar de no destruir más el medio ambiente porque al final el mundo no se va a acabar, se va a transformar y nosotros sí vamos a perecer", expuso la intérprete.

La artista cuenta con decenas de seres queridos en la República Mexicana, motivo por el que durante la tarde y la noche del martes estuvo angustiada por saber cómo se encontraban. Afortunadamente se hallaban bien.

"Les mando toda mi solidaridad, mi amor, mi cariño. Quiero decirles que no están solos y que desde donde esté los apoyo", agregó la también integrante del concepto musical GranDiosas.

El actor colombiano Andrés Rojas, quien participó en la serie Narcos, externó que confía en que México se recuperará pronto de la tragedia ocurrida el 19 de septiembre.

"Quiero que sepan que desde acá de Colombia estamos con ustedes apoyándolos y pensando en ustedes. Les mando los mejores pensamientos y las mejores energías para que salgan adelante. Abrazo fuerte", expuso Rojas.

La actriz venezolana Abril Schreiber ("Marta Orejuela" en Narcos y "Guadalupe" en El Chapo) coincidió con Rojas. Espera que "Tierra Azteca" renazca.

"Sé que ustedes son una nación muy fuerte. Van a salir adelante, todo el mundo tenemos los ojos puestos en México y no sólo estamos ayudando a través de redes sociales sino también con las mejores vibras para que todo se resuelva pronto".

Al escuchar el nombre de México, Chenoa suspira, sonríe, se emociona; y es que esta nación le ha dado múltiples satisfacciones a lo largo de su carrera; por tal motivo hoy en día ella está devastada por la tragedia que vive la tierra que tanto ama.

"Mando todo mi apoyo, fuerza y amor a mi México hermoso y querido. Estamos con ustedes", expuso la cantante española.

