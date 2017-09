Descartan alerta por refresco contaminado

TORREÓN, COAH.-

La Jurisdicción Sanitaria número seis en La Laguna de Coahuila dijo que en la región no existe alguna alerta relacionada con el consumo de refrescos Seven Up.

"La Secretaría de Salud en Coahuila se puso en contacto con la Cofepris México, esta alerta es únicamente para los estados de Sonora y para la parte de Baja California, al detectar cuál fue el lote contaminado, se mandó la alerta", señaló César Alejandro del Bosque Garza, titular de la dependencia.

Lo anterior, luego de que un hombre de 37 años y seis personas resultaran intoxicadas por consumir refrescos de dicha marca presuntamente mezclados con metanfetaminas.

José María Soto ingresó el domingo al hospital Issstecali tras presentar malestares, como náusea, dolor de estómago y vómito. Poco después murió.

Por ello, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de Baja California aseguró 77 mil 125 piezas de ese refresco en diferentes presentaciones y pidió a los establecimientos suspender la venta del producto.

"La causa del fallecimiento fue una congestión generalizada de órganos vitales. Se tomaron muestras de sangre, de orina y de todos los tejidos del organismo; se hizo una prueba rápida en orina y nos salió positivo en metanfetaminas", reportó la dirección del Servicio Médico Forense en aquella entidad.

Sobre este caso, el jefe jurisdiccional precisó que no existe una alerta nacional y que "se habla a lo mejor de un sabotaje porque cómo es posible que exista un problema de envenenamiento...aquí la revisión la tenemos constante".

Caso. Autoridades sanitarias en La Laguna de Coahuila aseguraron que en la región no hay riesgo con este tipo de producto.

