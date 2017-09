Arranca ciclo con 4 robos a escuelas

APENAS SE CUMPLIÓ UN MES DE QUE INICIARON LAS CLASES

Hoy jueves se cumple un mes de que inició el ciclo escolar 2017-2018 y ya se registran cuatro robos a instituciones educativas de Torreón.

Pese a los rondines de vigilancia por parte de las autoridades municipales y a los diversos exhortos de la Secretaría de Educación (Sedu) en Coahuila para que colonos y padres de familia colaboren con la salvaguarda del patrimonio escolar, los atracos continúan.

Los reportes de robo que hasta el momento ha recibido la coordinación de Servicios Educativos en la región Laguna, son de planteles educativos como: la primaria federal "Lázaro Cárdenas del Río", el Centro de Atención Múltiple número 29, y el jardín de niños y la primaria "España", éstos dos últimos, ubicados frente al Bosque Venustiano Carranza.

En todas estas escuelas, los amantes de lo ajeno han sustraído desde bombas de agua para las cisternas, computadoras, herramientas, impresoras, material didáctico, DVD's y despachadores de agua. En algunos planteles, los sujetos han participado en actos de vandalismo.

"Es escandaloso, los padres de familia se han quejado de que ya no aguantan eso, desgraciadamente no está en las manos de uno poner una vigilancia extrema. Nosotros hacemos los reportes a Seguridad Pública Municipal, tenemos una conexión muy estrecha, pero finalmente, creo que no se dan abasto las patrullas para andar a vuelta y vuelta", señaló Antonio González Hernández, coordinador de Servicios Educativos.

El ciclo escolar 2016-2017 superó en robos al período lectivo 2015-2016, al registrar 86 contra 73 atracos -respectivamente- a instituciones educativas de Coahuila.

De acuerdo con la coordinación general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación (Sedu) que encabeza Enrique Flores Ruiz, del total de incidentes en la entidad, cerca de un 15 por ciento fueron reportados en La Laguna. Adicionalmente, la Sedu contabiliza 30 reportes de daños a la infraestructura física de los centros escolares, como los son accidentes en las bardas perimetrales, afectaciones a tuberías y grafiti. Entre robos y daños ocasionados el ciclo pasado, se reporta una cantidad de 905 mil pesos.

La Sedu envió en recientes días un oficio a los alcaldes de los 38 municipios de la entidad, a fin de solicitar su apoyo y colaboración para la vigilancia y prevención en los perímetros de los planteles educativos.

González Hernández consideró necesario el refuerzo de rondines de seguridad en las noches y respecto a la instalación de sistemas de vigilancia en las escuelas, el funcionario dijo que "nosotros no tenemos recursos".

Crisis 'No hay dinero' 'No hay dinero' ⇒ Autoridades educativas dicen que no hay recursos para la aplicación de sistemas de seguridad en los planteles educativos. ⇒ Al menos en los dos últimos ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017, las cifras han ido a la alza. ⇒ Piden a padres de familia colaborar en la vigilancia.

