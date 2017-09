El siglo de torreón / Guadalupe Miranda

GUADALUPE MIRANDA

El Siglo de Torreón

Leo Márquez es originario de Puebla, pero desde hace seis años vive en Torreón.

Aunque la tristeza y las ganas de salir corriendo a ver a su familia que se encuentra en el Estado de México y en su estado natal lo embargan, dice que desde aquí puede ayudar a los afectados por el sismo que se registró la tarde del martes de 7.1 grados.

Trabaja en el Banco de Alimentos de Cáritas Diocesanas, en donde el apoyo no para de llegar desde el 8 de septiembre, un día después del primer sismo que sacudiera al centro y sur del país.

Cuando la tierra se "sacudió", cuenta que se dirigía a la escuela y supo de la noticia por las redes sociales. De inmediato, trató de comunicarse con su mamá, pero no fue posible. "Estuve marcando y me quedé con el pendiente porque no era posible hacer contacto. Una hora después entró la llamada y me contestó mi mamá, estaba toda asustada, pero bien".

En Puebla, otro de los estado afectados, viven su padre y el resto de sus hermanos. "Me comentan que casi no se sintió mucho", cuenta tranquilo.

Las ganas de salir de Torreón y correr a abrazar a su madre son muchas, pero no es posible por ahora. Su esposa y una bebé lo esperan en casa.

"Se siente triste y con impotencia de no poder estar con ellos o ayudarlos. Pero estamos en Cáritas (Diocesanas Torreón), desde aquí podemos apoyarlos no sólo al estado, sino a los afectados. Sí siento la necesidad de ir, pero pienso que desde aquí puedo hacer una gran labor".

Se encuentra en la bodega del Banco de Alimentos, en donde se encarga de que la comida que llega de las grandes empresas o particulares, se encuentre en buenas condiciones, y así se garantice que el apoyo que recibirán las personas necesitadas, sea de calidad.

Desde su centro de trabajo, Leo manda un mensaje a sus familiares que se encuentran en la zona afectada por el sismo: "Que los extraño mucho y primero Dios espero verlos pronto", dice con nostalgia.

Nostalgia. Leo es originario de Puebla, parte de su familia vive en su ciudad natal y su madre en el Estado de México.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...