Envían su amor a México

Cantantes de otras partes del mundo mostraron su apoyo a México a través de sus cuentas de Twitter.

Britney Spears fue de las primeras en lamentar el sismos de 7.1 grados Richter ocurrido ayer. “Envío mi amor a México #PrayForMexico #FuerzaMexico”, posteó la estadounidense.

La actriz y cantante Hilary Duff‏ posteó que su corazón está con todos los mexicanos.

“Orando por ti #Mexicocity, he visto videos horribles. Mi corazón está con ustedes, sean valiente y manténganse fuertes”, dijo Duff.

El británico Sam Smith‏ escribió que a diario ora por Tierra Azteca y por Puerto Rico que ha sido azotado por el huracán María.

“Mis oraciones y pensamientos están con el pueblo de la ciudad de México y Puerto Rico hoy y todos los días. Es desgarrador lo que está ocurriendo”, comentó Smith.

Shawn Mendes‏ tuiteo que sentía mucho lo sucedido en México mientras que Rita Ora envió oraciones y amor a la nación.

