Debemos darle vuelta a la página: Siboldi

Torreón, coah.- Una nueva era ha comenzado en Santos Laguna, la era de Robert Dante Siboldi. El entrenador recién anunciado dirigió ayer su primera práctica en las canchas alternas de Territorio Santos Modelo.

Con una breve presentación y plática con el plantel albiverde, Siboldi comenzó el entrenamiento que consistió en ejercicios de definición, espacios reducidos y futbol, teniendo en mente el partido ante Necaxa por la Copa MX, ya que para esa hora, aún no se sabía que los encuentros de octavos de final serían suspendidos. La mala noticia en la práctica albiverde fue que el defensa central Néstor Araujo sufrió una lesión y debió abandonar el entrenamiento, fue evaluado por los servicios médicos del club albiverde y se diagnosticó una lesión parcial de meniscos de la rodilla derecha.

Al término del entrenamiento, Robert Dante Siboldi compareció ante los medios de comunicación y declaró que: "no es nada sencillo tomar el equipo en esta situación, pero debemos dar vuelta a la página. Encontré a los muchachos con muy buena disposición, sin duda que hay sentimientos, después de tanto tiempo de estar con un cuerpo técnico y hoy no lo tienen, se siente como una pérdida, pero hablamos con ellos, tratamos de que disfruten el entrenamiento, sin duda hay responsabilidades y obligaciones por cumplir, pero tienen la libertad de poder expresar sus cualidades, sus condiciones futbolísiticas para yo saber quiénes están disponibles para el próximo partido".

El uruguayo habló de la forma en la que encuentra a su nuevo equipo, así como lo que pretende implementar en materia táctica, aunque aceptó que se debe tener paciencia al ser un proceso paulatino: "físicamente el equipo está bien, hablamos con los jugadores acerca de la idea mía, mi plan de trabajo para enfrentar a cada rival se basa mucho en la presión y en la posesión de la pelota. Hicimos un entrenamiento corto e intenso, los muchachos respondieron bien, todavía no hemos trabajado en lo táctico, van a ser pocas indicaciones muy precisas y cortas, porque creo que demasiada información enseguida puede generar desconcierto y no la van a asimilar, así que vamos a ir paso a paso", aseguró.

Siboldi no estaba ajeno a la actividad del primer equipo durante su trabajo al frente de las fuerzas básicas, por lo que tiene bien identificadas las fortalezas de sus jugadores: "los conozco a todos, incluso ya en esta misma situación pude dirigir a algunos, entonces eso facilita mi trabajo, porque si bien estaba detrás de la barrera, también estaba involucrado con el primer equipo, siempre en los viajes hablas con los jugadores, ves sus actitudes, sus comportamientos, entonces los vas conociendo. A los surgidos de fuerzas básicas, ni hablar, los conozco perfectamente", sentenció.

En cuanto a sus conocimientos y experiencia como director técnico para estar al frente de una escuadra en Liga MX, Robert declaró que: "tengo bien claro lo que es un sistema de juego, no es solamente lo que es una formación o un parado táctico, eso está dentro de mi sistema de juego, el cual posee puntos muy importantes, que es la formación táctica, la estrategia, la idea de juego, las variantes, la táctica fija y el aspecto mental, así como la motivación", dijo.

Plantar su idea de juego entre sus jugadores, será la labor que Siboldi debe iniciar de forma inmediata para que pueda rendir frutos en el corto plazo: "debemos convencer a los jugadores de que presionen al rival siempre, de que ese sea el sello de este equipo, el no permitir pensar al rival, el no dejar que liguen 5 pases seguidos entre ellos, pero eso demanda mucho trabajo, coordinación y esfuerzo, no se logra de la noche a la mañana, necesita una progresión, tiempo, que el jugador lo asimile y lo vaya aceptando. Una vez que tengamos la pelota, hay que saber qué hacer con ella y es otro trabajo que debemos hacer", vaticinó.

El nuevo técnico de Santos Laguna anticipó que no tendrá contemplaciones ni se basará en jerarquías, pues jugará quien se lo gane en los entrenamientos, al tiempo que aclaró que en su equipo no caben jugadores sin compromiso: "el que tenga el deseo y las ganas, que demuestre que quiere estar, va a estar, el que no, levante la mano y si quiere se retira, no hay problema, se le pagará el resto de su contrato y muchas gracias, que deje el lugar a un compañero que sí quiera estar. Ojo, nadie lo va a hacer levantando la mano y diciendo que se quiere ir, pero sí lo puede hacer con sus actitudes y ahí es donde nos vamos a dar cuenta", finalizó.

Con la intención de tomarse un respiro y encontrar motivación externa a la cancha, el plantel de los Guerreros del Santos Laguna visitó ayer por la tarde la casa del anciano "Samuel Silva" de esta ciudad, donde tuvieron una agradable convivencia con los adultos mayores que ahí habitan.

Los jugadores santistas se acercaron a los ancianos laguneros para compartir vivencias, anécdotas y sonrisas, llevando unos minutos de distracción a los adultos mayores, al tiempo que pudieron valorar lo que tienen como futbolistas profesionales. "Estas actividades nos despejan y nos hacen aterrizar un poquito, nos llena de energía y cariño para poder darle la vuelta a la página, sabemos que pasamos por momentos complicados pero así nos damos cuenta que hay cosas más fuertes que unos resultados de futbol, esperamos que esto nos sirva y podamos trasladarlo a la cancha", dijo el portero Jonathan Orozco.

Esta visita fue dentro del programa santista "Guerreros de Corazón", lo que Orozco consideró como muy importante para tomar nuevos ánimos de cara al regreso a sus actividades en la cancha: "la verdad es que nos llenan de muy buena energía y eso va a hacer que el equipo reaccione, esto te hace valorar, te hace centrarte y es muy importante para nosotros", sentenció.

