Se llevan el Emmy

Las series The Handmaid's Tale, Veep y Big Little Lies se coronaron anoche como las grandes ganadoras de la gala

La serie The Handmaid's Tale se llevó el premio principal en la entrega número 69 de los Emmy, a lo mejor de la televisión en Estados Unidos.

Fue reconocida en la categoría de Mejor Serie Dramática, por encima de otras producciones como House of Cards, Stranger Things, The Crown y Better Call Saul.

La serie dominó en los premios de drama, pues su protagonista, Elisabeth Moss, obtuvo el galardón de Mejor Actriz.

Ann Dowd, de la misma serie, ganó como Mejor Actriz de Reparto. Bruce Miller se llevó el reconocimiento de Mejor Guión para serie de Drama y Reed Morano obtuvo el de dirección.

En la categoría de comedia, la ganadora por tercer año consecutivo fue Veep, mientras que su protagonista, Julia Louis-Dreyfus, obtuvo su sexto galardón consecutivo como actriz de comedia, de forma que bate el récord de premios Emmy para un artista por un mismo personaje.

Big Little Lies ganó como miniserie, mientras que Alexander Skarsgard, Laura Dern y Nicole Kidman, de la misma producción, triunfaron en sus categorías de actuación. Además, Jean-Marc Vallee se llevó el premio de dirección.

Sterling K. Brown de This is Us se impuso a Anthony Hopkins (Westworld), Milo Ventimiglia (This is Us), Kevin Spacey (House of Cards), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Matthew Rhys (The Americans) y Liev Schreiber (Ray Donovan), en la categoría a Mejor Actor de Drama.

Donald Glover de la serie Atlanta se alzó con el galardón a la mejor interpretación protagonista en serie de comedia.

La ceremonia, conducida por Stephen Colbert, dedicó algunos momentos a hacer burlas o referencias a Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El mismo Colbert, al inicio de la gala, se burló de Trump y dijo que si hubiera ganado un Emmy por The Celebrity Apprentice no se habría lanzado a la presidencia de su país.

Sean Spicer, exportavoz de la Casa Blanca, se parodió a sí mismo en la gala, apareciendo por sorpresa durante el discurso inaugural de Colbert, y burlándose de una de sus intervenciones más recordadas.

"Estos Emmys tendrán la mayor audiencia que se haya visto, punto.

"Tanto en persona como alrededor del mundo", afirmó Spicer desde un ficticio estrado presidencial, en clara referencia burlesca a sus afirmaciones del pasado mes de enero sobre las cifras de asistencia a la investidura de Donald Trump como presidente de EU.

Alec Baldwin le dedicó a Trump el premio de Actor de Reparto en Comedia que obtuvo por su imitación del presidente en Saturday Night Live.

"Creo que debería decir 'señor presidente aquí está su Emmy'", dijo al recibir el galardón.

Tres actrices veteranas criticaron fuertemente a Trump, sin mencionar su nombre. Dolly Parton, Jane Fonda y Lily Tomlin, estrellas de la película Nine to Five" aparecieron para presentar un premio.

"Por allá en 1980 en esa película, nosotras nos negamos a ser controladas por un sexista, egoísta, mentiroso, racista hipócrita", dijo Fonda.

"Y en 2017", agregó Tomlin, "seguimos negándonos a ser controladas por un sexista, egoísta, mentiroso, racista hipócrita".

Triunfo

Otros actores ganadores de la noche fueron:

- Actriz de reparto drama: Ann Dowd.

- Actor de reparto drama: John Lithgow

- Actriz de reparto comedia: Kate McKinnon.

- Actor de reparto comedia: Alec Baldwin.

- Actriz de reparto miniserie: Laura Dern.

- Actor de reparto miniserie: Alexander Skarsgard.





Mejor serie de drama: The Handmaid’s Tale. (AP)

Mejor serie de comedia: Veep. (AP)

Mejor miniserie: Big Little Lies. (AP)

