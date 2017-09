Romance y drama con

CIUDAD DE MÉXICO.- Todas aquellas personas que vivieron su adolescencia en los 90 estarán felices de saber que su amor de juventud, "Brandon Walsh" (Jason Priestley), regresa a la televisión mexicana con una serie en la que visiblemente más maduro buscará resolver crímenes.

Fox Life estrenó el pasado miércoles a las 21:00 horas Private Eyes, una serie policiaca que mezcla drama, humor y romance, al mismo tiempo que se resuelven crímenes a su paso.

Durante los 10 episodios que dura la primera temporada, Priestley dará vida a "Matt Shade", un exjugador de hockey sobre hielo cuya vida dará un giro radical cuando decide unirse a la investigadora privada "Angie Everett" (Cindy Sampson).

Fue Sampson quien, en entrevista señaló que, al igual que millones de jóvenes en los 90, ella era una ferviente fan de Jason y Beverly Hills 90210, a quien conoció una vez hace casi 20 años cuando fue una extra en una película que el actor filmó en donde ella vivía.

"Es algo gracioso. Yo iba en la secundaria cuando Jason estaba en 90210, yo estaba obsesionada con la serie y con él. Él vino a Nueva Escocia, porque soy de Nueva Escocia, para filmar una película y yo era un extra. Hice de extra en la película y estaba tan emocionada aunque nunca hablé con él. Por eso ahora que interpreto a su jefa en Private Eyes me parece algo hilarante. Estaba nerviosa al principio pero él es tan agradable que hace que ser su jefa y mandarlo sea más fácil", detalló.

Una de las claves para que este show haya sido un éxito en Estados Unidos -y ahora busquen replicarlo en México- es que ambos actores tienen una excelente química en pantalla y juntos hacen que en la serie puedan pasar del humor al drama.

"Hicimos clic desde la primera vez que nos conocimos. Antes de que me dieran el papel de 'Angie' hice una prueba de química con él, las cuales son difíciles porque definen tu participación en el programa, pero Jason tiene el mismo sentido del humor que yo, y siento que realmente es donde nuestra relación creció y eso se ve reflejado en la pantalla", señaló.

Para la actriz, quien lleva dos décadas actuando, este personaje es el más fuerte y complejo que ha realizado en todos sus años frente a la cámara.

"'Angie' está casada con su trabajo, porque le encanta ser investigadora privada, aunque su gran problema es que no es muy sociable, su mejor amiga es la detective 'Kurtis Mazhari', a quien conoce desde que era una niña. No tiene novio, es muy fría en las relaciones humanas, pero es una mujer leal, agradable y buena persona. Sin duda es el personaje más fuerte que he interpretado, es realmente increíble, ya que ella es la jefa, pero es tranquila, fresca, divertida y lógica. Ella es una mujer empoderada, y creo que es lo realmente emocionante de mi personaje, todos me han dicho que 'es tan agradable ver a un personaje femenino tan fuerte", reveló.

A lo largo de la primera temporada, la serie abordará distintos casos a resolver, por lo que cree que cada capítulo es una experiencia distinta.

"Mi personaje se quedó con la agencia de su padre, ha estado tomando casos más pequeños, como fraudes de seguros, de empresas. Así que, cuando los casos grandes se encienden, se convierten en investigaciones de asesinatos, apuestas corruptas y otros más", añadió.

En Estados Unidos Private Eyes tiene una segunda temporada de 18 episodios, la cual actualmente se está transmitiendo y que espera llegue el próximo año a Latinoamérica.

