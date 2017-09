Prevén invierno más intenso para la región

HASTA EL MOMENTO SÓLO SE HAN REGISTRADO DOS FRENTES FRÍOS

La Comisión Nacional del Agua pronostica un invierno más intenso para la Comarca Lagunera en relación al registrado la temporada pasada, en la que sólo en una ocasión se registró una temperatura mínima de dos grados centígrados, y para esta temporada se espera que por lo menos en tres o cuatro ocasiones, el termómetro alcance los ceros grados.

José Abad Calderón Partida, previsor del tiempo en la Conagua, explicó que el ingreso de los frentes fríos a territorio nacional se adelantó, pero se han disipado con rapidez, por lo que sus efectos en la región han sido mínimos.

Hasta el momento se han registrado sólo dos, el primero fue el dos de septiembre y el segundo y último el siete de septiembre. Aunque en zonas como Tamaulipas el termómetro alcanzó los diez grados, en la Comarca Lagunera se registró una temperatura mínima de 18 grados centígrados.

"Todo el año hay frentes fríos, débiles o intensos, pero los hay, y ya empezaron a intensificarse un poquito, esto nos está avisando que vamos a tener un invierno prolongado y un invierno ligeramente más intenso que el año anterior", explicó el previsor del tiempo.

Recordó que en el invierno 2016-2017 fue "muy ligero", ya que únicamente en una ocasión se registraron temperaturas extremas, y fue de dos grados centígrados y a lo largo de la temporada las temperaturas mínimas oscilaron entre los siete a ocho grados, temperaturas que dijo, "son propias de una temporada de otoño".

"Estamos acostumbrados en la Comarca Lagunera que nos ha tocado temperaturas hasta de 8 grados bajo cero", comentó Calderón Partida.

Hasta el momento sólo han ingresado a territorio nacional dos frentes fríos, y aún no se tiene una fecha estimada para el ingreso de un tercero.

"Todavía no tenemos ninguna formación de frentes fríos, no vienen tan consecutivos o no se pronostican tan fácilmente hasta que no tengamos un sistema muy profundo de baja presión, y una alta presión que lo esté impulsando para formar el Frente Frío", explicó José Abad.

