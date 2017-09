Reportan su muerte por estrangulamiento

EL CUERPO DE MARA FERNANDA CASTILLA FUE ENTREGADO A SUS FAMILIARES

Mara Fernanda Castilla fue agredida sexualmente por Ricardo Alexis López, quien posteriormente la golpeó y la estranguló hasta matarla, indicó ayer el fiscal Víctor Carranca.

El funcionario estimó que el conductor de Cabify alcanzaría una sentencia de por vida por los delitos de violación, privación ilegal de la libertad, robo y feminicidio.

"Las causas de la muerte ya están establecidas, murió por estrangulamiento y golpes, pero básicamente por estrangulamiento", detalló.

Tras concluir los estudios de ley, informó, el cuerpo de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) fue entregado a sus familiares, quienes decidieron llevarlo a Xalapa.

Carrancá ordenó que la carroza fuera escoltada hasta los límites con Veracruz para que no se presentara ningún contratiempo.

El cadáver de la joven fue hallado el viernes pasado en un paraje de la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec a una semana de que sus familiares reportaron su desaparición.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) señalan como presunto feminicida a Ricardo Alexis López, quien hasta ayer se encontraba preso por el delito de privación ilegal de la libertad.

El conductor de Cabify, determinó la dependencia, agredió sexualmente y estranguló a Mara Fernanda dentro del Motel del Sur el pasado 8 de septiembre y posteriormente abandonó su cuerpo.

Ese día, recogió a la joven de 19 años de edad en las inmediaciones de la Recta a Cholula para llevarla a su domicilio ubicado en las Torres Mayorazgo.

VEN IMPUNIDAD EN DESAPARICIóN

Integrantes del grupo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) y nueve organizaciones más se pronunciaron ayer en contra de los procedimientos en casos de personas desaparecidas que fomentan la impunidad y la criminalización de las víctimas.

En el marco del XII Encuentro de Organizaciones que Acompañan Casos de Desaparición de Personas celebrado en Monterrey, acusaron a las autoridades mexicanas de incumplir con la debida investigación, demorar las búsquedas y crear una cultura en la que se culpa a las víctimas de los hechos.

Anaís Palacios, de Buscando Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Veracruz, dijo que al no atenderse estos problemas la sociedad culpa a las víctimas, como el caso de Mara Fernanda Castillo, la joven que fue hallada el viernes asesinada por un chofer de Cabify en Puebla.

"La cultura de 'criminalización' dentro de la sociedad es alentada por una postura gubernamental que no atiende las desapariciones, como ha sido una constante este discurso de que se van con el novio o que andaban de busconas", indicó.

"Esa actitud hace que la sociedad vea como malo que una mujer desaparece, pero malo por la chica, no tanto por una condición de inseguridad, no tanto por una condición de impunidad, no tanto por una condición de incapacidad gubernamental para afrontar, para admitir las denuncias antes de las 72 horas", señaló.

Las organizaciones aseguraron que seguirán luchando para que el Congreso de la Unión apruebe la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparecidos por Particulares que obliga al Estado a buscar a toda persona desaparecida.

El Cadhac señaló además en un comunicado que la inseguridad y la impunidad parecen ser parte de una plan deliberado en el país.

El universal

Dolor. Familiares y amigos se reunieron para velar los restos de Mara Castilla en Xalapa.

