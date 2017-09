El Siglo de Torreón

Decenas de artistas extranjeros han encontrado un hogar en México, tal es el caso de la peruana Verónica Montes.

Montes dejó su natal nación cuando tenía 10 años con el objetivo de radicar en Estados Unidos, sin embargo, diversos proyectos la han traído a Tierra Azteca en donde se siente como pez en el agua.

"Me encanta México. La gente es increíble te acogen como si fueras aquí, me he sentido muy apoyada desde que llegué. La comida es increíble, pese a que me cuido bastante los fines de semana como bastante", explicó emocionada.

Hace unas semanas, Verónica comenzó las grabaciones de la telenovela Papá a toda madre, la nueva apuesta de Televisa que dará inicio el 23 de octubre a las 20:30 horas por el canal Las Estrellas.

"Es una historia increíble que cuenta con una producción y un elenco impresionante. Estoy viviendo un sueño porque es mi primer antagónico en México y eso es algo que estoy valorando muchísimo", expuso.

La actriz, quien saltó a la fama por su trabajo de "La Condesa" en la popular serie de El señor de los cielos, comentó que en Papá… encarnará a una villana muy divertida.

"Se llama 'Chiquinquirá Braun', le hará la vida de cuadritos a la protagonista que es Maite Perroni. Esta caracterización me permite enfrentar dos retos que son incursionar en la comedia, algo que no había hecho, y aprender el acento venezolano ya que en la trama ella es de ese país", comentó.

Verónica reveló que otra televisora le había ofrecido trabajo, pero decidió quedarse con "Chiquinquirá" porque la consideró una opción más entretenida.

"Me atreví a decir no y opté por jugármela con este papel pues me enamoré de sus características, de su historia y de todo lo que hará en el melodrama; ya quiero que la vean en acción", manifestó.

Verónica Montes dijo que por ahora no tiene otros proyectos ya que se encuentra involucrada al 100 por ciento en la telenovela.

"Me encantaría hacer algo de cine, pero mi 'Chiquinquirá', que por cierto es una Youtuber muy famosa, aparece en toda la novela, así que no tengo oportunidad de realizar otra cosa".

Por último, Montes no dudó en fomentar la gastronomía de Perú cuya cocina se ubica en el top ten de Latinoamérica y a nivel mundial.

"Cuando vayan mi país se van a llevar una grata sorpresa, a mí me encanta el ceviche peruano que además es muy light", expuso.

Cortesía

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...